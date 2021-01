Cyberpunk 2077: Release für Januar-Patch 1.1 bekannt, Roadmap für DLC vorgestellt

CD Projekt hat nun eine weitere Stellungnahme veröffentlicht, in der sie sich für die Probleme in Cyberpunk 2077 ein weiteres Mal offiziell entschuldigen. Gleichzeitig haben sie darin die Roadmap für 2021 vorgestellt, die preisgibt, welche Updates zu welchem Zeptunkt in diesem Jahr geplant sind.

Auch verrät darin Marcin Iwinski, einer der Gründer des polnischen Studios, einen genaueren Termin für das nächste fehlerbeseitigende Update, das auf den Namen Patch 1.1 hört.

Release-Datum für nächstes Cyberpunk 2077-Update

Aktuell setzt CD Projekt alles daran die Bugs, Glitches und Spielfehler in „Cyberpunk 2077“ zu beseitigen und beteuert dieses Vorhaben noch einmal in dem neu veröffentlichten Video, in dem das polnische Studio verspricht, die Qualität des Spiel deutlich zu steigern – insbesondere für die geplagten Last-Gen-Konsolen.

Wann kommt der nächste Patch? Das Januar-Update 1.1 soll in den nächsten zehn Tagen veröffentlicht werden, also bis spätestens 24. Januar 2021 erschienen sein. In den darauffolgenden Wochen soll Update 1.2 folgen, das noch umfangreicher ausfallen soll als sein Vorgänger.

Kostenlose DLCs nach wie vor geplant

Erst nachdem die fixenden beiden Patches 1.1 und 1.2 erschienen sind, wird sich CD Projekt daran machen, die kostenlosen DLC für das Spiel zu veröffentlichen. In der Roadmap für 2021 tauchen die Erweiterungen neben einigen weiteren weitere Updates und Verbesserungen noch im ersten Halbjahr auf, Priorität haben sie derzeit allerdings nicht.

Next-Gen-Update für Cyberpunk 2077: Außerdem hat Marcin Iwinski endlich Neuigkeiten zu dem Upgrade für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S. So soll das zuständige Update in der zweiten Jahreshälfte erscheinen und die entsprechende Abwärtskompatibilität für das Spiel gewährleisten. Mehr Infos hierzu sollen noch folgen.

Nach den drei Hotfixes 1.04, 1.05 und 1.06 folgen nun die beiden großen Patches 1.1 und 1.2. Erst danach wird es die Cyberpunk 2077-DLCs geben. © CD Projekt

Auf den geplanten Multiplayer müssen wir demnach wohl noch eine ganze Weile länger warten. Ob der separat erhältliche Modus schon in 2022 verfügbar sein wird, ist jedenfalls fraglich.

Cyberpunk 2077 wird vom Verbraucherschutz geprüft: Was bedeutet das?

CD Projekt entschuldigt sich – erneut

Ansonsten stellt das veröffentlichte Video eine aufklärende Entschuldigung dar, in der Iwinski ein weiteres Mal auf die zahlreichen Probleme zu sprechen kommt, die das Game insbesondere auf Playstation 4 und Xbox One teilweise unspielbar machen.

In der Stellungnahme erklärt der Mitgründer des Entwicklerstudios, wie es zu dem katastrophalen Release kam und wie das Team nun dagegen angehen will. Hier gestand Iwinski unter anderem, dass man den Aufwand bei der Erstellung der Konsolenversion unterschätzte und dachte, die Fehler, die noch auftraten, mit dem Day 1-Patch final beheben zu können.

Dass dies nicht der Realität entsprach, zeigt nun auch die Prüfung des Games durch den polnischen Verbraucherschutz. Mit den getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Spielfehler in „Cyberpunk 2077“ könnte CD Projekt nun allerdings eine größere Strafe der Behörde umgehen.