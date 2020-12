Cyberpunk 2077 wird zu #Cyberbug2077, Trend zeigt lustige Bugs

Nachdem es bereits die erste Welle an lustigen Bugs und Glitches zum Release gab, auf die die User aufmerksam geworden sind, etabliert sich gerade ein neuer Trend im sozialen Netz rund um Cyberpunk 2077: #Cyberbug2077.

Der Metascore von „Cyberpunk 2077“ liegt in einem äußerst hohen Bereich, da die Tester im Vorfeld lediglich die PC-Version ausprobieren durften und es hier zu weniger technischen Problemen kommt. Doch zum Launch wurde sehr schnell klar, warum von der Fachpresse im Vorfeld niemand die Konsolenversion in die Finger bekam. Die Käufer sind enttäuscht von der PS4- und Xbox One-Version und der User-Score ist demnach entsprechend schlecht.

Die Performance auf der PS4 und Xbox One lässt zu wünschen übrig. Es gibt unzählige Schönheitsfehler wie matschige Texturen, aufploppende Gegenstände wie Fahrzeuge und fehlerhafte Animationen. Dazu kommen auf der technischen Seite FPS-Drops, die unter 20 Bilder die Sekunde reichen, oder gar eine schwankende Auflösung, die das Full-HD-Bild kurzerhand zum 720p-Antlitz degradiert.

Cyberpunk 2077 – Technische Probleme verderben Spielspaß auf PS4 und Xbox One

Auch PS5- und Xbox Series X/S-Spieler sind nicht vor den Fehlern sicher, hier treten ebenfalls Game-Breaking-Bugs auf und mehr.

Ein Grund also, der Frustration weiter Luft zu verschaffen. Einige Vergleichsbilder, die nun via #Cyberbug2077 zustande gekommen sind, zeigen einmal mehr den aktuell miserablen Zustand auf, in dem sich das Spiel befindet. Aber seht am besten selbst:

#Cyberbug2077 average playerbase right now:



PC/Stadia players vs PS/Xbox players pic.twitter.com/awvJDgw6gL — Ferris Kleier (@Nachtschrecken) December 12, 2020

Kritik hin oder her, der Kerl kann endlich wieder Laufen und ich feier das! #Cyberbug2077 pic.twitter.com/vK3CdcJfdW — ᴋᴇʀɪᴍ ʀᴏʀꜱᴄʜᴀᴄʜ (@Kerim_Rorschach) December 14, 2020

Jackie being super helpful mid fight with some dance moves #Cyberbug2077 pic.twitter.com/X5KvDZjOeb — Abi (@abbiedesu) December 13, 2020