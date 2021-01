Cyberpunk 2077: Dataminer finden Hinweise im Spielcode, so könnte der Multiplayer aussehen

Cyberpunk 2077 bekommt einen eigenständigen Multiplayer-Part, über den das Entwicklerstudio CD Projekt Red zu einem späteren Zeitpunkt sprechen will. Doch Dataminer haben jetzt Hinweise darauf gefunden, was uns erwarten könnte.

Bekommen wir Raubzüge und Deathmatch im Multiplayer von Cyberpunk 2077?

Fans von „Cyberpunk 2077“ spekulieren schon, dass uns etwas in der Richtung eines „GTA Online“ erwarten könnte und sie scheinen den Informationen der Dataminer zufolge nicht komplett danebenzuliegen. Im Spielcode des Action-RPGs verstecken sich einige Hinweise darauf, wie der Multiplayer-Part ablaufen könnte.

So ist die Rede von Heists, also Raubzügen. Anscheinend müssen sich Spieler an bestimmten Orten treffen und dort auf den Start eines solchen Raubzugs warten. Anschließend gibt eine Rangliste wieder, wie viele Punkte die Spieler erzielen konnten, wie viele mal sie gestorben sind und viele Kills sie erzielen konnten.

Darauf deuten Einträge wie dieser im Spielcode hin:

MP.Heist.DebugMessageNameChanged

MP.Heist.MessagePlayerReady

MP.Heist.SetPlayerCharacterClass

MP_PlayerReady

++ %s joined the heist

— %s left the heist

Character.Cpo_Muppet_Solo

Character.Cpo_Muppet_Assassin

Character.Cpo_Muppet_Netrunner

Character.Cpo_Muppet_Techie

lobby

cpo_heist_started

Character.Cpo_Muppet_Default

Character.

Character.Cpo_Default_Player

Darüber hinaus scheint es aber auch einen Deathmatch-Modus zu geben. Es gibt eine Reihe von Sprüchen, die ihr dann in den Kämpfen wohl zu hören bekommt. Der Eintrag im Code von „Cyberpunk 2077“ sieht folgendermaßen aus:

++ %s joined the match

>> %s killed %s

You sent yourself directly to hell! Please don’t come back

Wow! You killed yourself… Bravo.

Your bullet was stronger than your self-esteem

Your shot destroyed your own body and soul. Duh

You sent %s directly to hell!

Wow! You killed %s without compassion

Your bullet was stronger than %s’s head

Your shot destroyed %s’s body and soul

%s sent you directly to hell!

Wow! %s killed you without compassion

%s’s bullet was stronger than your head

%s’s shot destroyed your body and soul

AllowJoinInProgressDM

Nun könnte sich bis zum Start des Multiplayer-Parts von CD Projekt Reds Actionspiel natürlich noch sehr viel ändern. Immerhin wissen wir nicht einmal, wann wir gemeinsam spielen dürfen. Doch den Dataminern zufolge scheint zumindest aktuell ein Heists- und Deathmatch-Modus geplant zu sein.