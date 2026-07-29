Buffet Boss gratis im PlayStation Store – so sichert ihr das PS5-Spiel dauerhaft

PS5-Besitzer können sich gerade ein neues Gratis-Spiel direkt im PlayStation Store sichern und dauerhaft behalten. Das Angebot ist besonders spannend, weil es sich nicht um einen Titel aus einem Abo handelt, sondern um ein Free-to-Claim, das ihr einfach eurer Bibliothek hinzufügen könnt.

Konkret geht es um Buffet Boss, eine lockere Restaurant-Simulation, die ihr aktuell kostenlos herunterladen könnt. Wer auf schnelle, unkomplizierte Spiele für zwischendurch steht, sollte einen Blick riskieren, denn der Download ist schnell erledigt und das Spiel eignet sich laut Community-Eindruck oft auch für einen vergleichsweise einfachen Platin-Pokal.

Gratis-Download im PlayStation Store

Wie bekommt man Buffet Boss kostenlos auf PS5? Ihr müsst Buffet Boss im PlayStation Store aufrufen und dem Konto hinzufügen, dann bleibt es dauerhaft in eurer Spielebibliothek. Das gilt aktuell sowohl für PS5 als auch für PS4, sodass auch Cross-Gen-Fans mit Zweitkonsole profitieren können.

Wichtig ist vor allem das Timing: Solche Gratis-Aktionen laufen häufig nur für einen begrenzten Zeitraum. Ein konkretes Enddatum ist bei diesem Deal nicht klar kommuniziert, deshalb lohnt es sich, nicht zu lange zu warten, wenn ihr euch den Titel sichern wollt.

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Praktisch: Selbst wenn ihr gerade keine Zeit habt, das Spiel sofort zu starten, reicht es in der Regel, es einmal zu beanspruchen. Den eigentlichen Download könnt ihr danach in Ruhe nachholen.

Darum geht es in der Restaurant-Simulation

Was ist Buffet Boss für ein Spiel? Buffet Boss ist eine Casual-Restaurant-Simulation, entwickelt von CrazyLabs und veröffentlicht von QubicGames. Ihr startet als kleiner Unternehmer und arbeitet euch Schritt für Schritt nach oben, bis aus dem ersten Laden eine richtige kulinarische Erfolgsgeschichte wird.

Im Gameplay dreht sich alles um den typischen Restaurant-Alltag: Ihr kocht Gerichte, organisiert den Betrieb und sorgt dafür, dass der Laden läuft. Gleichzeitig wächst der Anspruch mit eurem Fortschritt, denn je höher euer Level, desto größer werden auch die Herausforderungen.

Zu den zentralen Aufgaben gehören:

Mahlzeiten zubereiten und den Ablauf in der Küche managen

Mitarbeitende schulen und effizient einsetzen

Das Restaurant sauber halten und den Betrieb stabil halten

Küche und Equipment aufrüsten, um schneller und besser zu werden

Für wen sich der Download besonders lohnt

Für wen ist Buffet Boss auf PS5 interessant? Wenn ihr Lust auf eine entspannte Aufbau- und Management-Schleife habt, ist das ein typischer Kandidat für ein paar kurze Sessions am Abend. Gerade auf PS5 bietet sich so ein Spiel auch als Kontrastprogramm zu großen Story- und Action-Titeln an.

Außerdem ist Buffet Boss für Trophäen-Fans einen Versuch wert, weil der Titel häufig als eher zugängliche Platin-Option gilt. Wer also seine Trophäenliste füllen will und nebenbei einen unkomplizierten Sim-Titel sucht, bekommt hier gerade ein nettes Gratis-Paket.

Habt ihr Buffet Boss schon in eure Bibliothek gepackt, und welche Gratis-Aktionen im PlayStation Store haben euch zuletzt wirklich überrascht? Schreibt es gerne in die Kommentare.