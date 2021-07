Noch bevor am 22. Juli EA mit einer eigenen Show neue Spiele und Infos bekannt gibt, wurde jetzt vorab in einem Stream über die Zukunft der Shooter gesprochen – darunter auch über Battlefield 2042. Fast als Randnotiz wurde dabei offiziell der Modus mit Retro-Karten bestätigt.

Die beliebtesten Schlachtfelder kehren in Battlefield 2042 zurück

Im Rahmen des Streams sprach das Entwicklerteam ein wenig darüber, was die Spieler*innen bei „Battlefield 2042“ erwarten können.

Die größte und wichtigste Info für alle war dabei die Bestätigung, dass bekannte Maps aus alten Battlefield-Spielen zurückkehren werden. Die volle Enthüllung soll am 22. Juli im Zuge der EA Play Live stattfinden – mehr wurde nicht bekannt.

Es bleibt also abzuwarten, welche Lieblingskarten in Battlefield 2042 auftauchen werden. Mit der Ankündigung des Modus wurde jetzt der Leak vor ein paar Wochen deutlich glaubwürdiger. Demnach könnte der Modus Battlefield Hub heißen und eine Mischung aus den alten und dem neuen Spiel sein.

So sollen Fahrzeuge, Waffen und mehr direkt aus den alten Varianten der Karten entnommen sein. Aber um den „Battlefield 2042“-Twist reinzubekommen, nutzt ihr auf den Maps die Gadgets und Spezialisten des neuen Spiels. Das zumindest sagt bisher das Gerücht.

Das gesamte Gespräch könnt ihr euch hier anschauen:

Weitere Ankündigungen im Stream

Neues Gameplay gab es zwar nicht zu sehen, aber trotzdem konnte die Präsentation von „Battlefield 2042“ noch ein paar mehr Details enthüllen.

So bezeichnet DICE die Tornados, die zufällig auf den Karten erscheinen, als Levelution-Element. Diese Bezeichnung für dynamische Levelveränderungen ist seit Battlefield 4 ein wichtiger Begriff innerhalb der Community. Die Tornados werden also einen großen Einfluss auf die Umgebung aber auch auf die Schlacht an sich nehmen.

Dynamische Tornados, Sandstürme und mehr erwarten euch auf den Karten von Battlefield 2042. © EA

Der Wetterumschwung meldet sich kurz vorher bereits an. Sobald die Bäume etwas mehr einknicken und mehr Effekte durch die Luft fliegen, heißt es Beine in die Hand nehmen und möglichst weg aus dem Auge des Sturms. Denn kurze Zeit später, jagt der Tornado über die Map und verändert die Dynamik des gesamten Kampfes.

Weiter äußerte sich das Team von DICE nur kurz zum dritten Modus von „Battlefield 2042“. Wieder einmal wurde Gefahrenzone als ein Modus mit großen Belohnungen aber auch großem Risiko bezeichnet. Jetzt wissen wir aber, wann Infos enthüllt werden sollen, nämlich nur wenige Wochen vor Release. Es dauert also noch, bis Offizielles zu der dritten Spielvariante bekannt wird.

Wie Gefahrenzone ablaufen könnte und ob der Modus vielleicht sogar Free-2-Play wird, erläutern wir für euch hier:

Battlefield 2042 wohl mit Free-2-Play-Modus, aber kein Battle Royale

Was wir aber bereits sicher zu „Battlefield 2042“ wissen, haben wir in einem großen Artikel für euch zusammengefasst. Das Spiel erscheint bereits am 22. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC.