Assassin’s Creed Valhalla: Wie Romanzen funktionieren und welche es im Spiel gibt

Genau wie in dem direkten Vorgänger Odyssey, könnt ihr auch in Assassin’s Creed Valhalla mit Eivor (egal ob männlich oder weiblich) verschiedene Romanzen starten. Dabei erstrecken sich die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten von einer einmaligen Affäre über stabile Beziehungen bis hin zu koketten Freundschaften und zutiefst romanistischen Liebesbeziehungen. Während die meisten Romanzen eher für die Atmosphäre in das Spiel gefunden haben, hat aber mindestens eine davon einen erheblichen Einfluss auf die Geschichte.

Im Folgenden zeigen wir allen Romantikern da draußen, wie solche Liebschaften in Valhalla ablaufen und wo ihr in der großen Spielwelt auf geeignete potenzielle Partner treffen könnt.

Hinweis: Wenn ihr in Valhalla noch nicht sonderlich weit fortgeschritten seid und euch mit den verschiedenen Romanzen lieber überraschen lassen möchtet, solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Assassin’s Creed Valhalla: Wo befindet sich Bils Kamm? Lösung

Wie funktionieren Romanzen in Assassin’s Creed Valhalla?

Im Grunde ist es in Valhalla nicht sonderlich schwer eine Liebschaft zu beginnen. Meistens reicht es schon aus, wenn ihr mit den entsprechenden Charakteren sprecht und eine Verbindung zu ihnen aufbaut oder in bedeutungsvollen Momenten mit ihnen zusammen seid. Manchmal sind die Dialoge sogar so stumpf und leicht verständlich, dass ihr es überhaupt nicht vermasseln könnt. Zum Beispiel wenn eine Spielperson auf Eivor zukommt und fragt, ob sie oder er Sex haben möchte.

Die wichtigen Dialogoptionen, um eine Romanze zu starten, sind durch ein eindeutiges Herzsymbol gekennzeichnet. Dauerhafte Beziehungen könnt ihr jederzeit wieder beenden, um etwas mit einem anderen Charakter zu beginnen. Generell lässt euch Valhalla ziemlich viele Freiheiten, wenn es um Beziehungen und Romanzen geht. Da ihr das Geschlecht von Eivor jederzeit und so oft wie ihr es möchtet ändern könnt, sind Romanzen nicht geschlechtsspezifisch.

© PlayCentral.de

Bils

Bils findet ihr als Teil eines Weltereignisses in Rygjafylke. Die junge Frau bittet euch, ihren Kamm zu bringen, der irgendwo in der Nähe ihres Aufenthaltsorts versteckt ist. Seid ihr bei der Suche nach dem Gegenstand erfolgreich, könnt ihr euch in einem sehr einfachen Dialog für eine einmalige Romanze entscheiden oder der Dame stattdessen einen Korb geben und dafür den Kamm behalten. Eure Entscheidung!

© PlayCentral.de

Petra

Um mit Petra eine Romanze zu beginnen, müsst ihr erst einmal eine Jägerhütte in eurer Siedlung bauen und die erste Quest abschließen, die Petra euch gibt. Danach wird sie euch zu einem Bogenschieß-Wettbewerb einladen und am Ende mitteilen, dass sie euch mag. Hierbei handelt es sich um eine echte Beziehung, wenn ihr es denn wollt. Ihr könnt Petra also mehrfach besuchen, um ihr das Bett zu wärmen und Zärtlichkeiten auszutauschen.

Stigr

Diesen Charakter trefft ihr in Snotinghamscire. Ihr könnt euch mit Stigr ein Wortgefecht liefern. Gewinnt ihr, könnt ihr euch für sein Geld oder seinen Körper entscheiden.

Broder

Die Voraussetzung, um mit Broder eine Liebschaft zu beginnen, besteht daraus, Ostanglien zu befreien. Broder wird euch anschließend fragen, ob ihr während Ostwalds Hochzeit mit ihm Geschlechtsverkehr haben möchtet.

Vili

Bei Vili Hemmingson handelt es sich um den Sohn des Jarls von Snotinghamscire. Habt ihr die Quest in diesem Dorf erfolgreich beendet, könnt ihr am Lagerfeuer sitzend über eine Beziehung mit Vili nachdenken.

Gunlodr

Habt ihr zweimal Asgard besucht, könnt ihr Thors Brautreif finden. Übergebt diesen an Gundlodr um die Liebschaft auslösen.

Randvi

Randvi ist die Frau eures Bruders Sigurd und könnte euer Leben durch eine Liebschaft etwas verkomplizieren. Sie wird euch bitten, mit nach Lunden zu gehen, sobald eure Siedlung Stufe 3 erreicht hat. Geht mit ihr und gesteht ihr eure Zuneigung. Randvi ist bereits seit längerer Zeit in Eivor verliebt. Ihr solltet also keine allzu großen Schwierigkeiten haben.

Hinweis: Wenn ihr euch auf diese Beziehung einlasst, ist eure Beziehung zu Sigurd gefährdet. Das kann sich auf den Verlauf der Geschichte auswirken, basierend auf euren anderen Entscheidungen mit Sigurd während des Spiels.

© PlayCentral.de

Wie werden diese Liste an möglichen Romanzen in „Assassin’s Creed Valhalla“ regelmäßig aktualisieren.