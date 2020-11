Assassin’s Creed Valhalla: Wo befindet sich Bils Kamm? Lösung

Genau wie auch die riesige Welt von Assassin’s Creed Origins und Assassin’s Creed Odyssey lockt auch Assassin’s Creed Valhalla wieder mit verschiedensten Aufgaben, die euch quer durch die Spielwelt führen. Da fällt es manchmal gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten.

Assassin’s Creed Valhalla: Wo befindet sich der Kamm?

Zwar gibt es in Valhalla keine Nebenquests mehr, wie wir sie aus den Vorgängern noch gewohnt waren, dafür aber sogenannte Weltereignisse, die in der Regel nicht sonderlich viel Zeit benötigen und dadurch mal eben im Vorbeigehen erledigt werden können. Das erste Weltereignis, auf das ihr in Norwegen in der Nähe von Fornberg in Rygjafylki stoßen werdet, dreht sich um einen Kamm. Wir erklären euch in unserer Lösung, wo ihr den Kamm finden könnt.

Bils sucht ihren Kamm

Begebt ihr euch ausgehend von Fornberg weiter nach Norden in die Berge, werdet ihr nach einem kurzen Fußmarsch oder Ritt auf eine Holzbrücke stoßen, die sich an einem kleinen See mit einem Wasserfall befindet.

Auf einer Bank sitzt eine Frau namens Bils, die euch bittet, ihren Kamm zu suchen. Das Problem: Das Spiel teilt euch nicht mit, wo genau sich dieses Objekt befindet. Dafür erhaltet ihr aber einen ziemlich genauen Hinweis in Form eines Zettels, der auf einer Bank direkt neben Bils liegt. Der Hinweis darauf lautet:

„Sendschreiben einer Jungfrau Grüße, tapfere Krieger, kommet, meinen Kamm zu suchen. Verlor’n liegt er in tiefen Weiten, wohin nur kühne Recken schreiten. Wacker bleibet, heiß das Blut, verliert im Schlamm nicht euren Mut. Ihr findet mich am rauschenden Fluss, dem Helden winkt zum Lohn ein Kuss.“

Damit sollte eigentlich bereits ziemlich klar sein, wo das Spiel den Kamm versteckt hält. Dreht euch nun um und springt mit Eivor in den eiskalten See. Mit wenigen Schwimmzügen erreicht ihr bereits die Mitte des Gewässers. Nun taucht einige Meter nach unten und haltet die Augen nach einem Loch im Fels offen.

Aktiviert nun am besten die Odinsicht und ihr werdet nicht nur das Loch besser erkennen können, sondern auch der gesuchte Gegenstand offenbart sich euch durch ein helles Leuchten. Taucht noch ein wenig tiefer, um euch den Elchhorn-Kamm zu schnappen.

Schwimmt jetzt wieder zu Bils zurück und überreicht der Frau ihren vermissten Kamm. Diese bedankt sich bei euch und und offenbart den wahren Grund für die Sucherei.

Denn ganz offensichtlich hat sie selbst den Kamm in den See geworfen, um auf diese Weise den geeigneten Liebhaber zu finden. Seid ihr ebenfalls an der Frau interessiert, teil es ihr im Dialog mit. Anschließend könnt ihr Bils zu einem Feuerplatz folgen und hier eure erste Liebschaft in Valhalla vollziehen.

Das hört sich allerdings interessanter an, als es letztendlich ist. Insgesamt erhaltet ihr für euer erstes Weltereignis 1200 Erfahrungspunkte auf eurem Konto. Habt ihr das Angebot von Bils abgelehnt, könnt ihr den Kamm übrigens als Andenken behalten.