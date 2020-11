Assassin’s Creed Valhalla – Eivor: So wechselt ihr jederzeit zwischen weiblich & männlich

Während ihr in Assassin’s Creed Odyssey zu Beginn der Reise zwischen Kassandra und Alexios wählen könnt, gibt es in Assassin’s Creed Valhalla nur den Charakter Eivor – einmal in der weiblichen oder einmal in der männlichen Version.

Welches Geschlecht? Ihr habt die Wahl

Allerdings lässt sich die Wahl des Geschlechts nicht nur zu Beginn des Spiels treffen und dann nicht mehr rückgängig machen. Dank des Animus, der zwei unterschiedliche Streams (Gedächtnisstämme) liefert, kann Layla immer wieder zwischen beiden Varianten hin und herspringen. Zudem gibt es mit „Lass den Animus wählen“ noch eine weitere Möglichkeit, deren Auswirkung für euch nicht direkt von Anfang an ersichtlich sein werden.

Habt ihr in „Assassin’s Creed Valahalla“ den Prolog beendet, gelangt ihr automatisch zu dem Auswahlfenster, um euch für den weiblichen oder männlichen Eivor zu entscheiden. Wie bereits erwähnt, könnt ihr diese Wahl recht spontan treffen, da ihr diese jederzeit wieder rückgängig machen könnt.

Um Eivors Erscheinungsbild zu ändern, geht dazu in das Inventar-Menü von Valhalla und drückt auf dem D-Pad nach oben. Nun erwarten euch die drei möglichen Optionen: Weiblicher Eivor, Männlicher Eivor und „Lass den Animus wählen“. Beachtet, dass die jeweilige Wahl, die ihr nun trefft, unmittelbar umgesetzt wird. Möchtet ihr also lieber mit einer anderen Geschlechterversion von Eivor die Spielwelt unsicher machen, könnt ihr euch an dieser Stelle dazu entscheiden.

Lass den Animus entscheiden!

Doch wie steht es nun um die dritte Option? Wenn ihr den Animus wählen lasst, wählt das Spiel selbstständig den Charakter aus, dessen Erinnerung im Animus-Speicherstrom am stärksten ist. Hierbei handelt es sich also um die kanonische Entscheidung, die euch laut Ubisoft „das Verständnis des Mysteriums näher bringen wird“.

Somit wechselt ihr in mythischen Welten automatisch zu der männlichen Variante, während die weibliche Version für die „reale“ Welt von Valhalla ausgewählt wird. Ubisoft gibt euch also zwar die Wahl, mit welchem Erscheinungsbild von Eivor ihr spielen möchtet, doch offensichtlich ist die weibliche Eivor für die kanonische Wahl gedacht, während die männliche Version lediglich in mythischen Welten zum Einsatz kommt. Möchtet ihr das gesamte Valhalla-Erlebnis, dann raten wir euch zu der dritten Option.