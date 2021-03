In Animal Crossing: New Horizons erwarten uns das ganze Jahr über so einige Events, die uns neben zusätzlichem Spaß ein wenig Abwechslung durch den Besuch verschiedener Charaktere, neuer Rezepte und begrenzt verfügbarer Items bieten. Welche Feiertage und Seasons im Jahr 2021 in ACNH anfallen, könnt ihr in diesem Kalender nachlesen.

Event-Kalender 2021 für Animal Crossing: New Horizons

Damit ihr immer Bescheid wisst, welche Festlichkeit oder Saison als nächstes ansteht und wann welche saisonalen Objekte bei Nook Shopping zur Verfügung stehen, haben wir euch alle Termine in diesen Eventkalender gepackt. In der folgenden Liste sind alle wichtigen ACNH-Ereignisse festgehalten samt zeitlich begrenzt erhältlicher Objekte.

Teilweise unterscheiden sich die Feste und Turniere in „Animal Crossing: New Horizons“ auch je nach Hemisphäre, wir haben diese Events deshalb entsprechend gekennzeichnet:

SH – Südliche Hemisphäre

– Südliche Hemisphäre NH – Nördliche Hemisphäre

Januar

Neujahr : 1. Januar – 15. Januar – Nook Shopping

: 1. Januar – 15. Januar – Nook Shopping Football-Finale : 15. Januar – 15. Februar – Nook Shopping

: 15. Januar – 15. Februar – Nook Shopping Angelturnier : 9. Januar

: 9. Januar Insektikus-Turnier (SH): 16. Januar

(SH): 16. Januar Murmeltiertag : 25. Januar – 2. Februar – Nook Shopping

: 25. Januar – 2. Februar – Nook Shopping Setsubun: 25. Januar – 3. Februar – Nook Shopping

Februar

Mondneujahr : 10 – 17. Februar – Nook Shopping

: 10 – 17. Februar – Nook Shopping Valentinstag : 1. – 14. Februar – Nook Shopping

: 1. – 14. Februar – Nook Shopping Karneval : 15. Februar

: 15. Februar Insektikus-Turnier (SH): 20. Februar

(SH): 20. Februar Hinamatsuri : 25. Februar – 3. März – Nook Shopping

: 25. Februar – 3. März – Nook Shopping Frühlingsbambus-Saison (NH): 25. Februar – 31. Mai

März

Eichel- und Zapfen-Saison : 1. März – 10. Juni

: 1. März – 10. Juni Pi-Tag : 1. März – 14. März – Nook Shopping

: 1. März – 14. März – Nook Shopping Kleeblatttag : 10. März – 17. März – Nook Shopping

: 10. März – 17. März – Nook Shopping 1. April: 26. März – 1. April – Nook Shopping

April

Kirschblüten-Saison (NH): 1. April – 10. April

(NH): 1. April – 10. April Häschentag : 1. April – 4. April

: 1. April – 4. April Singmogil : 1. April – 10. April – Nook Shopping

: 1. April – 10. April – Nook Shopping Abschlussball : 1. April – 30. April – Nook Shopping

: 1. April – 30. April – Nook Shopping Angelturnier : 10. April

: 10. April Tag der Natur: 15. April – 22. April – Nook Shopping

Jedes Jahr aufs neue könnt ihr euch auf Ohs den Osterhasen freuen – oder lieber das Weite suchen. © Nintendo

Mai

Mai-Feierei : 1. Mai – 7. Mai

: 1. Mai – 7. Mai Pilz-Saison (SH): 1. Mai – 31. Mai

(SH): 1. Mai – 31. Mai Muttertag : 1. Mai – 31. Mai – Nook Shopping

: 1. Mai – 31. Mai – Nook Shopping Herbstblattsaison (SH): 16. Mai – 25. Mai

(SH): 16. Mai – 25. Mai Internationaler Museumstag: 18. Mai – 31. Mai

Juni

Hochzeitssaison : 1. Juni – 31. Juni

: 1. Juni – 31. Juni Vatertag : 1. Juni – 31. Juni – Nook Shopping

: 1. Juni – 31. Juni – Nook Shopping Weltweiter Tag der Kinder : 1. Juni – 31. Juni – Nook Shopping

: 1. Juni – 31. Juni – Nook Shopping Mittsommer/Mittwinter : 7. Juni – 6. Juli- Nook Shopping

: 7. Juni – 6. Juli- Nook Shopping Sommermuschel-Saison (NH) : 1. Juni – 31. August

(NH) 1. Juni – 31. August Schneeflocken-Saison (SH) : 11. Juni – 24. August

(SH) 11. Juni – 24. August Insektikus-Turnier (NH): 26. Juni

Juli

Tanabata : 3. Juli – 31. Juli – Nook Shopping

: 3. Juli – 31. Juli – Nook Shopping Angelturnier : 10. Juli

: 10. Juli Insektikus-Turnier (NH): 24. Juli

August

Cowboy-Festival : 1. August – 31. August – Nook Shopping

: 1. August – 31. August – Nook Shopping Kuhhirte-und-Weberin-Tag : 1. August – 31. August – Nook Shopping

: 1. August – 31. August – Nook Shopping Frühlingsbambus-Saison (SH): 25. August – 31. August

(SH): 25. August – 31. August Insektikus-Turnier (NH): 28. August

(NH): 28. August Feuerwerk: Jeden Sonntag im August

Im Sommermonat August erwartete euch jeden Sonntag ein Feuerwerk und coole saisonale Items. © Nintendo

September

Eichel- und Zapfen-Saison : 1. September – 10. Dezember

: 1. September – 10. Dezember Traubenlese-Festival : 1. September – 30. September – Nook Shopping

: 1. September – 30. September – Nook Shopping Mondfest : 1. September – 30. September – Nook Shopping

: 1. September – 30. September – Nook Shopping Insektikus-Turnier (NH): 25. September

Oktober

Kirschblüten-Saison (SH): 1. Oktober – 10. Oktober

(SH): 1. Oktober – 10. Oktober Angelturnier : 9. Oktober

: 9. Oktober Halloween: 31. Oktober

November

Pilz-Saison (NH): 1. – 30. November

(NH): 1. – 30. November Herbstblattsaison (NH): 16. – 25. November

(NH): 16. – 25. November Insektikus-Turnier (SH): 20. November

(SH): 20. November Schlemmfest: 25. November

Das Thanksgiving-Event in „Animal Crossing: New Horizons“ trägt den Namen Schlemmfest und macht den Namen zum Programm. © PlayCentral

Dezember

Sommermuschel-Saison (SH): 1. Dezember – 29. Februar

(SH): 1. Dezember – 29. Februar Mittwinter / Mittsommer : 1. Dezember – 31. Dezember – Nook Shopping

/ : 1. Dezember – 31. Dezember – Nook Shopping Schneeflocken-Saison (NH): 11. Dezember – 24. Februar

(NH): 11. Dezember – 24. Februar Festtags-Saison : 15. Dezember – 6. Januar

: 15. Dezember – 6. Januar Insektikus-Turnier (SH): 17. Dezember

(SH): 17. Dezember Spielzeugtag : 24. Dezember

: 24. Dezember Silvester: 26. Dezember – 31. Dezember – Nook Shopping

Die Jahreszeiten in ACNH

Nordhalbkugel

Frühling : März, April, Mai

: März, April, Mai Sommer : Juni, Juli, August

: Juni, Juli, August Herbst : September, Oktober, November

: September, Oktober, November Winter: Dezember, Januar, Februar

Südhalbkugel

Frühling : September, Oktober, November

: September, Oktober, November Sommer : Dezember, Januar, Februar

: Dezember, Januar, Februar Herbst : März, April, Mai

: März, April, Mai Winter: Juni, Juli, August

Alle weiteren Informationen, Guides, Screenshots, Updates und Tipps zu „Animal Crossing: New Horizons“ findet ihr auf unserer Themenseite zum Spiel.