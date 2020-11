Herbstblätter-Saison in Animal Crossing: Alle neuen Rezepte in New Horizons

Für Spieler der Nordhalbkugel läuft aktuelle die Herbstblätter-Saison in Animal Crossing: New Horizons. Damit wird dem buntgefärbten Laub im Spiel endlich ein Nutzen gegeben und neue saisonale Bastelanleitungen hinzugefügt. Wir erklären euch, was ihr zu der herbstlichen Aktion wissen müsst.

Animal Crossing: New Horizons feiert Herbstblätter-Saison

Vom bis 16. bis 25. November läuft das Event und lässt euch für kurze Zeit festliche Deko basteln, die ihr zum Thanksgiving-Fest am 26. November thematisch passend zur Schau stellen könnt. Dafür benötigt ihr zunächst Herbstlaub, das ihr ähnlich wie zur Kirschblüten-Saison erhaltet.

Wie komme ich an die Herbstblätter? Um das Laub zum Basteln zu fangen, braucht ihr lediglich einen Kescher und die entsprechend bunten Laubbäume auf eurer New Horizons-Insel. Hin und wieder fallen dabei Blätter von euren Bäumen, die ihr dann ähnlich wie die Kirschblüten mit eurem Netz fangen könnt.

Herbstblätter-Saison in ACNH: Alle Rezepte

Habt ihr insgesamt 51 Herbstblätter gesammelt, könnt ihr alle neuen Bastelanleitungen in die Tat umsetzen. Zusätzlich benötigt ihr noch einige Zapfen und Eicheln. Wie ihr an die kommt, verraten wir euch hier:

Animal Crossing New Horizons startet Eichel- und Zapfen-Saison: Alle neuen Rezepte im Herbst

Wie erhalte ich die Anleitungen? Um an die einzelnen Rezepte zu kommen, müsst ihr in „Animal Crossing: New Horizons“ fleißig Ballons abschießen, die über eure Insel fliegen oder Flaschenpost am Strand sammeln. Den Laubhaufen erhaltet ihr dagegen zum Spielbeginn im Rahmen der Ankündigung der Herbstblätter-Saison von Melinda.

Insgesamt gibt es 9 neue Bastelanleitungen:

Herbstlaub-Vogelbad-Fels 10 Stein 3 Herbstblatt



Laubhaufen in Rot 3 Herbstblatt 4 Unkraut



Laubhocker – 3 Umgestaltungssets für andere Farbe 3 Herbstblatt 4 Holz

– Umgestaltungssets für andere Farbe

Baumfrucht-Tannenbaum – 7 Umgestaltungssets für andere Farbe 5 Zapfen 4 Eichel 4 Herbstblatt 8 Ast 4 Lehm

– Umgestaltungssets für andere Farbe

Baumfrucht-Bogen – 7 Umgestaltungssets für andere Farbe 4 Zapfen 5 Eichel 5 Herbstblatt 15 Ast

– Umgestaltungssets für andere Farbe

Herbstlaubtapete 10 Herbstblatt 5 Holz 5 Unkraut



Herbstlaubboden 10 Herbstblatt 15 Unkraut



Ahornschirm 7 Herbstblatt



Ahorn-Pochette 6 Herbstblatt



Was ist mit Spielern der Südhalbkugel? Habt ihr euch zum Start von „Animal Crossing: New Horizons“ für die südliche Hemisphäre entschieden, müsst ihr euch bis zum 16. Mai gedulden. Hier läuft die Herbstblätter-Saison dann bis zum 25. Mai.