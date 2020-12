Animal Crossing feiert Weihnachten: Das solltet ihr noch vor dem Spielzeugtag tun

In wenigen Tagen startet in Animal Crossing: New Horizons der Spielzeugtag. Mit diesem Event könnt ihr Weihnachten auch auf der Nintendo Switch feiern und Besuch von Chris dem Rentier erhalten.

Doch auch ihr seid an diesem Tag mit Geschenkeverteilen dran und das sollte gut vorbereitet sein. Wir verraten euch, was ihr vor Start des Events unbedingt noch erledigen solltet, damit sich der Spielzeugtag richtig lohnt!

Spielzeugtag in Animal Crossing: New Horizons

Am 24. Dezember feiern wir in unserer Welt Heiligabend, in ACNH feiern wir den Spielzeugtag. An diesem Tag

besucht euch Chris das Rentier samt Quest ab 17:00 Uhr auf eurer Insel

auf eurer Insel von 10:00 Uhr morgens an wird es den ganzen Tag schneien

an wird es den ganzen Tag schneien all eure Nachbarn sind in Festtagsstimmung

das Servicecenter samt Festplatz werden bunt geschmückt sein

Wie lange geht der Spielzeugtag? Das Weihnachtsfest wird in New Horizons von 17:00 Uhr bis 00:00 Uhr stattfinden.

Festtag-Saison in Animal Crossing: So erhaltet ihr Baumschmuck und alle Rezepte

Was sollte ich vor dem Spielzeugtag erledigen?

1. Geschenke kaufen

Um an diesem Tag nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben, werden euch seit einigen Tagen in Nooks Laden Spielzeuge zum Verkauf angeboten. Allesamt sind potenzielle Weihnachtsgeschenke für eure Nachbarn zum Spielzeugtag.

Insgesamt sind es 9 Spielzeuge, von denen jeden Tag ein anderes auf dem Aussteller links von der Tür präsentiert wird. Die Gegenstände gibt es dabei jeweils in unterschiedlichen Farben, sollte euer Wunschexemplar also nicht dabei sein, müsst ihr die Insel eines Freundes besuchen und dort zuschlagen.

Blechroboter : 2.400 Sternis

: 2.400 Sternis Dinosaurier-Spielzeug : 4.000 Sternis

: 4.000 Sternis Hundeplüschtier : 2.400 Sternis

: 2.400 Sternis Kinderzelt : 4.500 Sternis

: 4.500 Sternis Pop-Up-Buch : 2.000 Sternis

: 2.000 Sternis Puppenhaus : 4.000 Sternis

: 4.000 Sternis Helikopter : 3.600 Sternis

: 3.600 Sternis Socken : 2.000 Sternis

: 2.000 Sternis Spielzeug-Rennbahn: 3.800 Sternis

In Nooks Laden bekommt ihr die Geschenke für eure Nachbarn. © Nintendo/PlayCentral

Was mach ich mit den Geschenken? Entweder ihr übergebt sie am Spielzeugtag euren Nachbarn und erhöht damit eure Freundschaft zu dem entsprechenden Inselbewohner oder ihr behaltet sie selbst. Immerhin haben sie teilweise coole Animationen drauf. Glücklicherweise könnt ihr an einem Tag gleich mehrere Exemplare von demselben Spielzeug kaufen.

2. Weihnachtsoutfits kaufen

Am Tag des Geschehens benötigt ihr außerdem die rot-weißen Weihnachts-Outfits für euren Charakter, damit ihr zum besagten Tag angemessen gekleidet seid und das Event samt Weihnachtsauftrag von Chris starten könnt. Ihr bekommt die Klamotten bei der Schneiderei von Tina und Sina.

Was erwartet mich zum Spielzeugtag am 24. Dezember?

Am 24. Dezember könnt ihr in „Animal Crossing New Horizons“ dann Chris das Rentier ansprechen und damit eine erste Quest erhalten, für die ihr die Anleitung zum Festtagsgeschenkpapier erhaltet. Folgende Zutaten werden hierfür benötigt:

1 Rotschmuck

1 Blauschmuck

1 Goldschmuck

Nach getaner Arbeit erhaltet ihr das Spielzeugtagsocken-Set als Belohnung und einen Geschenkesack, mit dem ihr fortan Geschenke an jeden eurer Inselbewohner austeilen könnt. Hast du alle Präsente rechtzeitig und an die richtigen Leute verteilt, bekommst du die folgenden beiden Items von Chris geschenkt:

Spielzeugtag-Schlitten

Spielzeugtagsocken-Set

So bekommt ihr das Foto von Chris: Möchtet ihr noch eine Erinnerung an das schwarznasige Rentier haben, hängt die Socken am 24. Dezember in eurem Heim auf und interagiert damit am 25. Dezember. Daraufhin wird euch Chris ein Foto von sich zukommen lassen.

Sollten uns weitere Infos zum Event vorliegen, wird diese Seite rechtzeitig aktualisiert!