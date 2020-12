Festtag-Saison in Animal Crossing: So erhaltet ihr Baumschmuck und alle Rezepte

Wer ab sofort Animal Crossing: New Horizons startet, darf sich an blinkenden Lichterketten erfreuen, die in einigen Bäumen der Insel leuchten. Doch der Baumschmuck sieht nicht nur weihnachtlich schön aus, sondern hat auch seinen Nutzen.

Wir zeigen euch, wie ihr aus den Bäumchen kunterbunte Weihnachtskugeln gewinnt und mit den neuen Anleitungen daraus eure ganze eigene Weihnachtsdeko bastelt.

Festtags-Baumschmuck in Animal Crossing: New Horizons

In wenigen Tagen startet der Spielzeugtag in New Horizons. Um die passende Weihnachtsstimmung zu schaffen, solltet ihr euer Eiland mithilfe der neuen Anleitungen ein wenig dekorieren, die ihr wie gewohnt aus den Ballons gewinnen könnt, die über eure ACNH-Insel fliegen. Nun benötigt ihr nur noch die bunten Baumkugeln…

Wie komme ich an den Baumschmuck? Dafür müsst ihr ganz einfach an den geschmückten Nadelbäumen schütteln und schon fallen kunterbunte Weihnachtskugeln heraus, mit denen ihr eure ergatterten Rezepte in die Tat umsetzen könnt. Bedenkt jedoch, dass ihr manchmal häufiger daran schütteln müsst, um eine Kugel zu erhalten. Die Chance vorerst nichts zu erhalten, liegt nämlich bei 80 Prozent.

Was ist, wenn ich keine Nadelbäume auf meiner Insel stehen habe? Solltet ihr keine geschmückten Tannenbäume haben, weil ihr eher Laubbaum-Fan seid, erhaltet ihr Baumschmuck bei Melinda im Servicecenter.

Aus den Bäumchen fallen Goldschmuck, Blauschmuck und Rotschmuck. Der Goldene ist dabei am seltensten. © Nintendo/Twitter: ACNH_Bermuda

Wie lange geht die Festtags-Saison? Vom 15. Dezember 2020 bis zum 6. Januar 2021 könnt ihr euch ans Schütteln der verzierten Bäumchen machen. Solange bleiben die Kugeln verfügbar.

Um alle 13 Bastelanleitungen plus 2 Bonusrezepte in die Tat umsetzen zu können, müsst ihr schließlich die folgende Gesamtmenge an Kugeln besitzen:

36 Rotschmuck

43 Blauschmuck

42 Goldschmuck

Alle Baumschmuck-Rezepte zum Festtag

Dekotürkranz 6 Blauschmuck 2 Goldschmuck



Dreidelspiel 2 Goldschmuck 1 Hartholz



Festtagsgedeck 5 Rotschmuck 5 Unkraut



Festtagstapete 5 Rotschmuck 5 Blauschmuck 5 Goldschmuck 5 Lehm



Leuchtbaum 8 Rotschmuck 8 Blauschmuck 6 Goldschmuck 6 Eisenerz



Leuchtgeschenk 3 Rotschmuck 4 Goldschmuck 3 Eisenerz



Leuchtrentier 6 Goldschmuck 5 Eisenerz



Leuchtschnee 9 Blauschmuck 3 Eisenerz



Objektmobile 1 Rotschmuck 1 Blauschmuck 1 Goldschmuck 4 Äste



Tannenbaum 6 Rotschmuck 6 Blauschmuck 4 Goldschmuck 5 Holz 5 Lehm



Tannenbäumchen 3 Rotschmuck 3 Blauschmuck 2 Goldschmuck 5 Holz



Tischtannenbaum 5 Goldschmuck 3 Äste 2 Lehm



Festtagsteppich 5 Rotschmuck 5 Blauschmuck 5 Goldschmuck



Der Türkranz ist einer der süßen weihnachtlichen Rezepte zur Festtags-Saison. © Nintendo/PlayCentral

Bonus-Anleitungen von Chris

Zum Spielzeugtag am 24. Dezember habt ihr außerdem Chance auf zwei weitere Rezepte, die ihr von Weihnachtsrentier Chris ausgehändigt bekommt.

Festtagsgeschenkpapier 1 Rotschmuck 1 Blauschmuck 1 Goldschmuck



Geschenkeberg 3 Rot-Geschenkpapier 1 Bauklotzset 1 Karton