Erst vor wenigen Tagen endete das erste Event in Animal Crossing: New Horizons. Mit dem Häschentag verabschiedete sich Osterhase Ohs mit seinen Glückseiern und den Kirschblüten von eurer Insel. Auch das erste Angelturnier fand bereits statt. Doch keine Sorge: Das nächste Ereignis steht bereits in den Startlöchern.

Wie im Rahmen einer kürzlich ausgestrahlten Nintendo Direct bekannt gegeben wurde, erwartet uns Ende April ein weiteres kostenloses Update und mit ihm der Tag der Erde. Doch was hat es damit eigentlich auf sich?

Der Tag der Erde in Animal Crossing: New Horizons

Zwar hat Nintendo selbst noch keine weiteren Informationen zu dem Special-Event verlauten lassen, geht man aber von der Ankündigung in der Direct-Folge aus, erwartet uns zumindest ein alter Bekannter: Gerd das Faultier!

Bekannt aus Animal Crossing: New Leaf ziert das Gesicht des Faultiers das Logo des kommenden Updates. Passender als am Tag der Erde kann der Charakter wohl kaum in „Animal Crossing: New Horizons“ finden, immerhin leitete er in New Leaf eine Gärtnerei und ist mit der Erde unweigerlich verbunden.

Der offizielle Tag der Erde wird weltweit übrigens am 22. April 2020 begangen. Demnach scheint es wahrscheinlich, dass uns das Update mit dem gleichnamigen Event genau an diesem Tag erwartet. Der Earth Day wird sei 1970 in den USA begangen und soll auf allgemeine Umweltprobleme aufmerksam machen und die Menschen ihren Konsum überdenken lassen.

Was genau uns damit in New Horizons erwartet, ist zwar noch nicht bekannt, allerdings scheinen entsprechende Rezepte für Möbel und mehr sowie Outfits im Rahmen eines entsprechenden Fests samt Rede von Tom Nook oder Melinda auf dem Marktplatz durchaus wahrscheinlich.

Nature Day in Animal Crossing: New Leaf

Der Tag der Erde wurde übrigens bereits vorher in der „Animal Crossing“-Reihe zelebriert: Unter dem Namen Nature Day, der ebenfalls am 22. April stattfand, wurde der Tag der Erde in New Leaf gefeiert. Hier gab es von der Tannen-Shirt tragenden Melinda einen Globus als Geschenk und eine thematisch passende Fotowand auf dem Festplatz.

© Nintendo – Tag der Erde in Animal Crossing: New Leaf

Dass uns Ähnliches in New Horizons erwartet, möglicherweise samt Gerd als neuen naturverbundenen Bewohner, scheint damit durchaus möglich. Um euch die Zeit bis dahin zu vertreiben, könnt ihr gerne bei unserer Community-Aktion mitmachen und uns euren liebsten Platz auf eurer Insel zeigen: