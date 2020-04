In jeder Jahreszeit findet in Animal Crossing: New Horizons ein Angelturnier statt, bei dem ihr mächtig Preise abräumen könnt. Am 11. April wurde das erste Turnier veranstaltet. Wann genau es im Sommer, Herbst und Winter wieder soweit ist, erfahrt ihr hier.

Alle Angelturniere in Animal Crossing: New Horizons

Bis zur nächsten Angelei dauert es noch ein Weilchen, denn es findet nur einmal pro Jahreszeit am zweiten Samstag eines Monats statt. Die genauen Angelturnier-Termine und Uhrzeiten für das 2020 und 2021 lest ihr hier:

11. Juli 2020 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

10. Oktober 2020 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

09. Januar 2021 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Preis, Uhrzeit und Fundorte: Alle Fische in Animal Crossing: New Horizons im Überblick

Erst an diesen genannten Tagen findet ihr Turnier-Leiter Lomeus wieder mit seinem Zelt auf dem Platz vor dem Servicecenter. All eure „New Horizons“-Bewohner werden an diesem Tag ebenso wieder im Fischerei-Laune sein und sich dem Treiben in den Gewässern widmen. Nehmt ihr dabei erstmalig an dem Turnier teil, kostet euch die Teilnahme nicht einmal etwas. Erst ab Runde Zwei werden Kosten in Höhe von 500 Sternis fällig.

Glücklicherweise zeigt sich Angelprofi Lomeus jedoch sehr spendabel, wenn es um den Ankauf von Fischen geht und versorgt euch mit den nötigen Sternis, solltet ihr all euer Geld mal wieder für schicke neue Möbel und Klamotten ausgegeben haben.

© Nintendo – Lomeus

Wie funktioniert das Angelturnier in New Horizons?

Das Turnier läuft dabei recht simpel ab. Mit Beginn eurer Teilnahme erscheint ein 3-Minuten-Timer am oberen Bildschirmrand eurer Nintendo Switch. Von da an solltet ihr so viele Fische wie möglich fangen, denn jeder einzelne Wasserbewohner ergibt einen Punkt. Ab zehn geangelten Fischen winken sogar Bonuspunkte.

Alle gefangenen Tierchen landen anschließend in Lomeus Kühlbox und können entweder behalten oder verkauft und die zugehörigen Punkte in Belohnungen umgetauscht werden, die am Folgetag in eurem Briefkasten auf euch warten. Allerdings wird das Angelturnier nicht das letzte Event sein, das in „Animal Crossing: New Horizons“ auf euch wartet.