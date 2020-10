Animal Crossing feiert Halloween: Alles zu Kürbis-Anbau, Kostümen und dem großen Event

Animal Crossing: New Horizons hat endlich sein großes Herbst-Update 1.5.0 erhalten und feiert Halloween auf seine ganz eigene Art und Weise. Wie genau, das erklären wir euch hier. Hierfür zeigen wir euch neben den neuen Inhalten, wie ihr die neuen Objekte, Haut- und Augenfarben bekommt und zum erfolgreich zum Kürbis-Bauer werdet.

Das Update steht bereits zu Installation für eure Nintendo Switch zur Verfügung.

Was ist drin im ACNH-Update 1.5.0?

Da sich der neue Animal Crossing-Patch voll und ganz auf die bunte Jahreszeit und die schaurige Feststimmung zum Oktoberende konzentriert, finden natürlich die passenden Inhalte ins Spiel, darunter sind:

Süßigkeiten , die in Nooks Laden erworben werden können

, die in Nooks Laden erworben werden können Kürbisse , die ab sofort in euerem eigenem Beet angebaut und zu neuen Items verbastelt werden können.

, die ab sofort in euerem eigenem Beet angebaut und zu neuen Items verbastelt werden können. Neue Emotionen, Hautfarben, Augenfarben und Kostüme , die an das gruselfeine Halloween-Thema angepasst worden sind.

, die an das gruselfeine Halloween-Thema angepasst worden sind. NookLink-Update , mit dem Spieler ihre Gefühlen via NookPhone durch passende Reaktionen ausdrücken können.

, mit dem Spieler ihre Gefühlen via NookPhone durch passende Reaktionen ausdrücken können. Lieblingsinsel-Listen, mit denen Schlummerer und Nintendo Switch Online-Besitzer fortan ihre Lieblingstrauminseln speichern und jederzeit wieder besuchen können.

Außerdem wird es in „Animal Crossing: New Horizons“ am 31. Oktober ein Halloween-Event geben, das um 17:00 Uhr startet und bis Mitternacht andauern wird. Hierfür versammeln sich alle Inselbewohner auf dem passend geschmückten Festplatz und erhalten Besuch von Jakob, dem „Prinz von Halloween“. Haltet für ihn am besten einige Süßigkeiten bereit, um horrorhafte Belohnungen zu bekommen. Auch eure Nachbarn freuen sich hierbei über Lollies und Bonbons und verschonen euch dafür von ihren Streichen.

Wie pflanze ich Kürbisse in Animal Crossing: New Horizons?

Der Gemüseanbau ist in Animal Crossing zurückgekehrt! Und damit meinen wir nicht die lumpigen Rüben, die ihr zu überteuerten Preisen bei Jorna kaufen könnt, sondern pralle und ziemlich nützliche Kürbisse. Denn die passen nicht nur gut zum Halloween-Motto des neuen Updates, sondern sind gleichzeitig Teil der neuen Bastelanleitungen, die unter anderem von euren Inselbewohnern bekommt.

Wie baue ich die Kürbisse an? Um das dekorative Gemüse zu pflanzen, könnt ihr die entsprechenden Setzlinge ganzjährig bei Gerd (140 Sternis) oder im Oktober auch in Nooks Laden (240 Sternis) kaufen. Anschließend platziert ihr die Setzlinge einfach auf einem freien Feld auf eurer Insel und wartet 3 Tage bis zur vollen Reife, dann könnt ihr sie ernten.

Hierbei entstehen zufällig verschiedene Färbungen: Grün, Weiß, Gelb und Orange. Die normalen orangenen benutzt ihr zum craften, die anderen Exemplare zum Einfärben eurer hergestellten Objekte.

So farbenfroh kann euer Kürbis-Feld in ACNH aussehen. © Nintendo/Twitter: jvy_acnh

Muss ich sie gießen? Die Kürbisse müssen nicht unbedingt gegossen werden, aber es wachsen mehr Ableger aus einem Stamm, wenn ihr sie trotzdem wässert. Nach eurer Ernte wachsen so außerdem weitere Kürbisse aus dem ersten Stammsetzling.

Neue Kleidung, Hautfarben und Augenfarben

Was wäre Halloween ohne Verkleidung? Wahrscheinlich ziemlich öde. Damit ihr euch für das „Animal Crossing: New Horizons“-Event am 31. Oktober also angemessen einstimmen könnt, werden neben Süßkram und Bonbons in Nooks Laden, auch neue Kleidungsstücke und Accessoires bei Tina und Sina oder auch bei Schubert zum Verkauf angeboten. Euer Charakter kann damit wahlweise zu einer Hexe, Mumie, einem flauschiges Teufelchen oder einer Fledermaus werden.

Wie komme ich an die neuen Haut- und Augenfarben? Für das Body-Painting und die farbigen Kontaktlinsen müsst ihr eure Nook-Meilen opfern. Für jeweils 2.400 Sternis erhaltet ihr entsprechende Sets, die euer Horror-Outfit mit grüner Hautfarbe oder pinken Kontaktlinsen komplettieren.