Steam Scream Fest 2022 – Was gibt es im Halloween-Angebot?

Es wird spukig. Das Steam Scream Fest 2022 steht vor der Tür und damit ein paar bemerkenswerte Preise auf Steam. Wir schauen, welche Spiele ihr euch guten Gewissens ansehen könnt und bei welchen Games sich das Sparen so richtig lohnt.

Bedenkt aber, dass es nicht nur günstige Spiele gibt. Obendrein warten ein paar exklusive Demos, die ihr vollkommen kostenlos ausprobieren könnt. Dazu kommen Profilhintergründe, Avatare, Sticker und mehr digitale Items.

Der Halloween-Sale ist bereits gestartet und geht noch bis zum 1. November 2022.

Welche Spiele lohnen sich im Halloween-Sale auf Steam?

Wenig überraschend gibt es viele Horrorspiele wie das Survival-Horror-Genre oder Dark-Fantasy-Titel. Und alles, was ansatzweise mit übernatürlichen Dingen im Allgemeinen zu tun hat. Wenn ihr also auf Geisterspiele steht, seid ihr hier goldrichtig.

Ein paar kleine Ausschnitte aus den Games seht ihr in diesem Willkommenstrailer. Für mehr Infos und die gesamte Übersicht schaut einfach auf der Sale-Seite auf Steam vorbei, wo ihr alle Angebote einsehen könnt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was haltet ihr vom Steam Scream Fest? Werdet ihr im Halloween-Sale auf Steam zuschlagen oder besitzt ihr all eure liebsten Horrorgames bereits? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns!