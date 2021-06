Amazon Prime Day 2021 nur am 21. & 22. Juni

nur am 21. & 22. Juni Im Angebot sind Videospiele und Gaming-Zubehör

Die besten Games-Angebote in der Liste

Der Amazon Prime Day feiert in 2021 an zwei Tagen mit zahlreichen Angeboten! Darunter gibt es unzählige Produkte, die für die Gaming-Welt interessant sind. Wir haben euch in dieser Übersicht herausgesucht, welche Spiele und welches Gaming-Zubehör heute zum Shopping geeignet sind.

Bedenkt jedoch: Ihr benötigt ein Abo via Amazon Prime, um an der Aktion teilnehmen zu können. Das bringt euch abseits der Sparangebote diverse Vorteile. Mit dieser Lösung könnt ihr temporär aufs Prime-Abo zugreifen, ohne einen Mehraufwand zu bezahlen. Das geht? Na klar:

Amazon Prime Day 2021: Günstige Spiele und Gaming-Zubehör

Für Gaming-Fans gibt es schon die eine oder andere Perle, die sich heute am großen Amazon Prime Day 2021 lohnt. Wir haben euch eine kleine und übersichtliche Liste mit Spielen erstellt, die ihr auf den Schirm haben solltet.

Da wären zum Beispiel das brandneue Miitopia für die Nintendo Switch, das erst kürzlich erschienen ist. Hier hagelt es satte 37% Rabatt. Ebenfalls reduziert ist The Witcher 3 in der GOTY für schlappe 14,71€. Und wenn ihr Star Wars mögt, könnte Fallen Order mit 25,99€ (63% Rabatt) etwas für euch sein.

Günstige PlayStation-Spiele im Angebot:

Günstige Xbox-Spiele im Angebot:

Günstige Nintendo Switch-Spiele im Angebot:

Sparen auf Gaming-Zubehör

Davon ab gibt es noch ein paar lukrative Angebote in puncto Gaming-Peripherie. Wenn ihr auf der Suche nach neuem Zubehör seid, solltet ihr einen Blick auf diese Liste werfen:

Preise vergleichen hilft

Viele Angebote sind im Rahmen des Amazon Prime Day reduziert. Aber vergesst nicht, immer die Preise zu vergleichen. Nicht immer sind vermeintliche Angebote letztendlich die lohnenden Schnäppchen, die euch versprochen werden. Von daher empfehlen wir vor jedem Kauf einen Vergleich anzustellen.

Wir halten euch in den nächsten zwei Tagen während des Amazon Prime Day 2021 auf PlayCentral.de auf dem Laufenden und suchen die besten Angebote, Deals und Schnäppchen für euch heraus.

