Wächter des Verstecks in Diablo Immortal – Versteckter Hort alle Fundorte

Das Action-RPG Diablo Immortal verfügt über einen Battle Pass, der euch auch ohne kostenpflichtiges Upgrade unaufhörlich mit Aufgaben betraut. Einige der Aufgaben sind ziemlich einfach, während wir bei anderen schon eher unseren Denkapparat anwerfen müssen.

Im Rahmen der Battle-Pass-Quest „Tötet 1 Wächter des Verstecks“ stellt sich die Frage, wer diese Wächter sind und wo sie zu finden sind. Aber keine Sorge, wir haben alle Antworten in dieser Lösung für euch vorbereitet.

Wer sind die Wächter des Verstecks?

Was ist ein Wächter des Verstecks (Hidden Lair Guardian)? Doch zuerst müssen wir verstehen, was es genau mit den Wächtern des Verstecks auf sich hat. Denn diese Wächter sind die Hüter der Versteckten Horte.

Was ist ein Versteckter Hort? Hierbei handelt es sich um eine Art Instanz, doch die Dungeons sind äußerst schnell durchgespielt. Diese kleinen Dungeons locken mit leckerem Loot und versprechen am Ende die gesuchten Wächter als Bossgegner.

Wenn ihr euch also auf die Suche nach einem Wächter des Verstecks begebt, befindet ihr euch unweigerlich auf der Suche nach einem Versteckten Hort. Und wo finden wir den?

Wo finde ich einen Versteckten Hort?

Versteckte Horte (Hidden Lair) sind Dungeons, die rein zufällig auf der Karte spawnen. Sie sind also nicht immer und ausnahmslos aufzufinden. Aber das Gute ist, dass es euch angezeigt wird, wenn sich gerade ein Versteckter Hort öffnet. Dann könnt ihr euch direkt dort hinbegeben.

Wir zeigen euch auf der nachfolgenden Karte, wo ihr einen solchen Hort findet. Sucht zum Beispiel auf dem Friedhof von Ashwold (Ashwold Cemetery).

Versteckter Hort auf Ashwold Cemetery © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Alternativ könnt ihr auch im Dunkelwald (Dark Wood) nach einem Versteckten Hort suchen. Die Hotspots findet ihr auf dieser Karte.

Versteckter Hort auf Dark Wood © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Und wenn ihr lieber in einer Umgebung suchen möchtet, die etwas später im Spiel freigeschaltet wird, schaut hier vorbei. Die Inseln von Bilefen (Bilefen Island) verstecken ebenfalls ein paar Horte, die ihr an diesen Stellen suchen müsst.

Versteckter Hort auf Bilefen Island © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Die Bilefen-Inselns sind diesbezüglich ziemlich dankbar, da ihr im Grunde im Kreis um die Insel laufen könnt und so mit Sicherheit schnell fündig werdet, sobald es sich öffnet.

Außerdem findet ihr Versteckte Horte im Meer von Shassar (Shassar Sea), in der Zoltans Bibliothek (Library of Zoltun Kulle) und ein paar in der Gefrorenen Tundra (Frozen Tundra). Wo ihr sucht, ist euch überlassen.

Versteckter Hort auf Shassar Sea © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage Versteckter Hort auf Library of Zoltun Kulle © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage Versteckter Hort auf Frozen Tundra © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage