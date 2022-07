©Blizzard Entertainment, Inc.

Die erste Season von Diablo Immortal neigt sich bereits dem Ende zu. Das Hack-‘n’-Slay für mobile Plattformen sowie für den PC wurde am 2. Juni 2022 veröffentlicht. Bereits vor dem Launch war „Diablo Immortal“ bei den Fans umstritten. Trotzdem steht nun bereits die zweite Saison an.

Der Battle Pass der ersten Season von „Diablo Immortal“ wird am kommenden 7. Juli enden. Es wird davon ausgegangen, dass der neue Pass direkt danach beginnt. Ob es eine Wartezeit zwischen den Inhalten gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Denn offizielle Informationen von Blizzard stehen zu diesem Thema noch aus. Wann der der erste Battle Pass ausläuft, lässt sich jedoch dem Timer im Spiel entnehmen. Wahrscheinlich wird sich Blizzard auch bei den neuen Inhalten an einen zweigeteilten Pass halten: eine Leiste bietet kostenfreie Gegenstände, während die andere mit Echtgeld bezahlt werden muss.

Was erwartet Spieler in Season 2 von Diablo Immortal?

So kurz vor dem Ende der ersten Saison fehlen offizielle Informationen zu den kommenden neuen Inhalten noch komplett. Zwar hat das Studio kürzlich eine neue Roadmap veröffentlicht, darin geht es jedoch um den bevorstehenden Launch von „Diablo Immortal“ in Asien. Welchen Content die Spieler*innen in Season 2 des Hack-‘n’-Slays erwarten dürfen, wurde noch nicht bekanntgegeben.

Kürzlich hat „Diablo Immortal“ nach knapp einem Monat auf dem Markt seinen ersten neuen Raid-Boss erhalten. Dieser nennt sich Vitaath, der zitternde Tod und ist ein besonders harter Brocken. Die erforderliche Kampfwertung liegt bei dem neuen frostigen Widersacher nämlich um einiges höher, als es bisher bei dem bereits bekannten Boss Lassal der Fall war.

Trotz der anhaltenden Kritik scheint sich „Diablo Immortal“ einer großen und besonders kaufkräftigen Fangemeinde erfreuen zu können. Das Spiel soll gut einen Monat nach dem Launch bereits 48,9 Millionen US-Dollar Umsatz generiert haben. In der ersten Launch-Woche sollen mit dem Spiel gar 11,9 Millionen US-Dollar erwirtschaftet worden sein.