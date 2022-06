Kampfwertung erhöhen in Diablo Immortal, wie geht das? (Guide)

Wer die Kampfwertung in Diablo Immortal erhöhen möchte wird schnell feststellen, dass das Level des eigenen Charakters hier keinen Einfluss hat. Doch wie erhöht man die Kampfwertung überhaupt, wozu ist sie da und welche Tricks kann ich anwenden, sie besonders hoch zu treiben? Diese Fragen beantworten wir euch in diesem Guide.

Diablo Immortal: Was ist die Kampfwertung?

Die Kampfwertung gibt die Stärke eures Charakters an und ist vergleichbar mit dem Gearscore in Lost Arc oder dem Powerlevel in Destiny 2. Sie ist in manchen Inhalten wie den Herausforderungsportalen oder dem Pfad des Blutes wichtig, doch besonders relevant ist sie für Raids, die eine Wertung von 420 voraussetzen.

Diese Voraussetzungen geben an, wie schwer der jeweilige Content sein wird. Liegt eure Wertung darüber, erleidet ihr weniger Schaden während ihr selbst besser austeilen könnt. Liegt er jedoch darunter, sind eure Feinde stärker und können deutlich mehr ab. Daher ist es wichtig, den eigenen Wert stets zu steigern, doch wie geht das eigentlich?

© Blizzard/PlayCentral.de

Diablo Immortal: So erhöht ihr eure Kampfwertung

In diesem Action-Rollenspiel von Blizzard ist die Bewertung eurer Stärke komplett an eure Ausrüstung gebunden, also eure Rüstung und eure Waffen. Um so besser diese sind, um so höher eure Wertung. Insgesamt gibt es fünf einfache Wege, die eigene Stärke zu erhöhen, wie gesagt, das Level eures Charakters hat jedoch keinen Einfluss darauf.

Austauschen : Findet seltene und bessere Ausrüstung und rüstet sie aus

: Findet seltene und bessere Ausrüstung und rüstet sie aus Aufwerten : Wertet eure angelegten Rüstungsteile auf

: Wertet eure angelegten Rüstungsteile auf Edelsteine : Baut in eure Sockel in der Ausrüstung Edelsteine ein

: Baut in eure Sockel in der Ausrüstung Edelsteine ein Edelsteine aufwerten : Levelt die besagten Edelsteine weiter auf

: Levelt die besagten Edelsteine weiter auf Reliquiar der Hölle: Verbessert das Reliquiar der Hölle

Diablo Immortal: Schatten vs. Unsterbliche – Wie kann ich ihnen beitreten? Alle Infos zu beiden Fraktionen – Tipps & Tricks

Ihr seht also, am einfachsten ist es, stets neue, bessere Ausrüstung anzulegen und die bereits vorhandene zu verbessern. Dieses Aufrüsten findet natürlich beim Schmied statt und keine Angst: Dank dem Transfersystem verschwendet ihr keine Materialien, da ihr die Upgrades aus alter Ausrüstung einfach auf die neue übertragen könnt.

Wer darüber hinaus die eigene Stärkewertung erhöhen möchte, benötigt legendäre Edelsteine, die aber unter großer Kritik stehen, da sie sich am schnellsten mit Echtgeld erwerben lassen. Im Endgame habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, das Reliquiar der Hölle zu verbessern, indem ihr Raid-Bosse besiegt. Dadurch erhaltet ihr einen Stat-Bonus, der ebenfalls die Kampfwertung erhöht.