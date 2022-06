In dem Action-Adventure Diablo Immortal tobt ein geheimer Krieg zwischen den Menschen und den Nephalem, obwohl beide Fraktionen die letzte Bastion gegen die Heerscharen der Hölle darstellen. Solltet ihr würdig sein, könnt ihr erst der einen und schließlich der anderen Gruppierung beitreten und wir verraten euch in diesem Guide, wie das geht.

Diablo Immortal ist da: So könnt ihr es downloaden und spielen

Diablo Immortal: Schatten vs. Unsterbliche – Wer sind die Fraktionen?

Die gesamte Handlung von „Diablo Immortal“ basiert auf den Schatten und den Nephalem, die im Geheimen für den Schutz unserer Welt sorgen und sich tapfer gegen die Armeen der Dämonen stellen. Sie sind die beiden Fraktionen, denen ihr ab einem bestimmten Zeitpunkt zu ganz bestimmten Voraussetzungen beitreten könnt.

Wer einer der beiden Fraktionen angehört, erhält einige sehr nützliche Vorteile, wie beispielsweise Boni auf eure Werte, exklusive Verträge und Belohnungen, ein schnellerer Rangaufstieg und vieles mehr. Außerdem können nur Mitglieder dieser Fraktionen an dem geheimen Modus teilnehmen, der es euch erlaubt, selbst zu einem Raid-Boss zu werden.

Diablo Immortal: Wie lang ist die Spielzeit und kommen DLCs?

Diablo Immortal: Wie ihr den Schatten beitreten könnt

Sobald ihr mit eurem Charakter Stufe 43 erreicht habt, erhaltet ihr über euren Guide eine Quest, die euch dazu anstiftet, euch näher mit den Schatten und den Unsterblichen zu beschäftigen. Während dieser Quest lernt ihr quasi alles Relevante über die beiden Fraktionen, weswegen ihr sie aufmerksam verfolgen solltet.

So lernt ihr auch die exklusiven Spielmodi kennen, die euch bei einer Mitgliedschaft erwarten, und natürlich erfahrt ihr alles über den Endkampf des Cycle of Strife. Während der Missionsreihe müsst ihr lediglich in bestimmten Instanzen einige Gegner erledigen, was euch auf dieser Stufe nicht sonderlich schwer fallen dürfte.

Habt ihr euch um diese Aufgaben gekümmert, könnt ihr theoretisch den Schatten beitreten, ganz so einfach ist es aber natürlich nicht. Sobald ihr dazu aufgefordert werdet, müsst ihr an der Schattenlotterie teilnehmen, diese findet jeden Tag um 12:00 Uhr, 18:00 Uhr und 21:00 Uhr Serverzeit statt.

Diablo Immortal – Woher kommen die Pay-2-Win-Kosten wirklich?

Sucht dafür den Mysteriösen Gast in der Taverne in Westmark auf und tragt euch bei ihm für die Schattenlotterie ein. Werdet ihr ausgewählt, erhaltet ihr eine entsprechende Botschaft und müsst erneut mit dem Gast sprechen. Stellt euch anschließend Akebas Prüfung, in der ihr drei Champions besiegen müsst.

Die Prüfung ist zum Glück nicht sonderlich schwer und ab diesem Punkt in Diablo Immortal eigentlich nur noch eine Formsache. Solltet ihr die Herausforderung dennoch nicht schaffen oder ihr wurdet während der Schattenlotterie nicht ausgewählt, könnt ihr euch zu den oben genannten Uhrzeiten erneut eintragen lassen.

Alternativ ist es auch möglich, dass euch ein aktives Mitglied der Schatten einfach direkt in die Fraktion einlädt. Dafür braucht euer Gönner Akebas Wappen, wovon er oder sie gleich zwei bekommt, sobald die besagte Prüfung erfolgreich absolviert wurde. Ein Wappen gibt es für siegreiche Spieler*innen, eines für einen Freund/eine Freundin.

Diablo Immortal – 9 Lampen-Rätsel gelöst (Lamps), so einfach gehts!

Schatten: Welche Vorteile bietet die Fraktion?

Die Schatten in „Diablo Immortal“ können in Ruf-Rängen aufsteigen, durch die sie Boni auf Schaden und Verteidigung erhalten. Außerdem haben die Schatten Zugang zu besonderen Inhalten, die anderen Spieler*innen nicht zur Verfügung stehen und daher besonders begehrt sind. Folgend findet ihr eine Liste aller Boni:

Besondere Verträge , mit denen ihr viele Erfahrungspunkte, Gold und Items sammeln könnt

, mit denen ihr viele Erfahrungspunkte, Gold und Items sammeln könnt Der Pfad des Blutes , der euch mehr Punkte zum Rangaufstieg beschert

, der euch mehr Punkte zum Rangaufstieg beschert Die Plünderung der Schatzkammer , wodurch ihr massenhaft Gold und die Chance auf Legendäre Items erhaltet

, wodurch ihr massenhaft Gold und die Chance auf erhaltet Fraktionsversammlungen , die einen geringen Boost an Ressourcen einbringen

, die einen geringen Boost an Ressourcen einbringen Der große Schattenkrieg gegen die Unsterblichen

©Blizzard Entertainment, Inc.

Habt ihr euch den Schatten angeschlossen, könnt ihr keinen normalen Abenteurerklans mehr beitreten, stattdessen stehen euch nun spezielle Schattenklans zur Verfügung, die ebenfalls bis zu 100 Spieler*innen aufnehmen und Vorteile wie beispielsweise 10% mehr Erfahrung und schnellere Rangaufstiege bieten.

In diesen Schattenclans sammelt ihr gemeinsam Punkte für euren Klanrang, um euch schließlich mit anderen Clans zu messen. Die besten Clans treten dann wöchentlich in großen Showdowns gegeneinander an und haben dort die Chance zu einem Immortal zu werden, quasi dem Herrscher/die Herrscherin des Servers.

Diablo Immortal: Raidboss Lassal finden und besiegen, so geht´s – Tipps & Tricks

Diablo Immortal: Wie ihr den Unsterblichen beitreten könnt

Die Unsterblichen sind sozusagen die mächtigen Beschützer*innen dieser Welt und dafür haben sie unglaubliche Kräfte erhalten. Damit diese Macht sie jedoch nicht korrumpiert, werden sie dauernd von den Schatten geprüft, die sie dafür immer wieder herausfordern. Stellt sich heraus, dass ein Unsterblicher nicht mehr der bestmögliche Kämpfer ist, wird er durch einen Schatten ersetzt.

Um zu einem Unsterblichen zu werden müsst ihr also erst einmal ein Schatten sein. Dann habt ihr wöchentlich von Montagmorgen bis Dienstagabend Zeit, euch für den Schattenkrieg anzumelden, dieser findet im Verlauf der Woche statt und hat mehrere Stufen, die wir euch wie folgt vorstellen möchten:

Der Schattenkrieg dient dazu, die 10 stärksten Clans der Schatten herauszufiltern

dient dazu, die 10 stärksten Clans der Schatten herauszufiltern Von diesen Klans treten 8 ausgewählte Spieler*innen gegen 8 Unsterbliche an

an Im Ritual der Verbannung müssen die Schatten mindestens sechs der Schlachten gewinnen

müssen die Schatten mindestens sechs der Schlachten gewinnen Sollten sie siegreich sein, können sie den Anführer/die Anführerin der Unsterblichen herausfordern

In einem Kampf 30 gegen 1 muss der Unsterbliche gestürzt werden

muss der Unsterbliche gestürzt werden Sind die Schatten abermals siegreich, startet ein Battle Royale

Der Sieger des Battle Royale wird zum neuen Unsterblichen

Diablo Immortal – Truppenlager errichten, so einfach gehts!

Unsterbliche: Welche Vorteile bietet diese Fraktion?

Genau wie die Schatten haben auch die Unsterblichen Zugriff auf besondere Inhalte, da es pro Server aber nur rund 500 Unsterbliche geben soll, sind ihre Boni deutlich attraktiver. Auch sie können in den Rängen aufsteigen, um sich zu stärken, außerdem erhalten sie Zugang zu den folgenden Inhalten:

Exklusive Angebote bei den Händlern

bei den Händlern Buffs für Angriffsgeschwindigkeit sowie kritische Trefferchance und zusätzliche Buffs für die Gruppe

und Wöchentlich wechselnde Belohnungen

Eine Statue sowie einen Banner in Westmark und einen Vermerk an der Ehrenmauer

in Westmark und einen Teilnahmerecht an Kions Prüfung

Weitere Boni, die erst nach dem Schattenkrieg verkündet werden

Bei Kions Prüfung handelt es sich um einen exklusiven Raid, bei welchem 48 Spieler*innen große Belohnungen abstauben können. Die Prüfung ist aufgeteilt in vier Gruppen aus zwölf Spieler*innen, die jeweils eigene, spezielle Bosse besiegen müssen.