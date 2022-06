Diablo Immortal – 9 Lampen-Rätsel gelöst (Lamps), so einfach gehts!

In Diablo Immortal kommen wir im Laufe der Haupthandlung an einigen Punkten vorbei, die uns etwas mehr Gripps abverlangen als andere Areale. Aber keine Sorge und nicht gleich verzagen.

Für alles gibt es zumeist eine recht einfache Lösung, die wir euch auf PlayCentral.de liefern. Wenn ihr mal nicht weiter wisst, schreibt uns einfach bei einem Beitrag in die Kommentare und wir sehen es uns an.

In dieser Lösung findet ihr deshalb den recht einfachen Weg, das Lampen-Rätsel in Kulls Archiv zu lösen. Wie immer gilt, dass der Weg allerdings nur dann einfach ist, wenn man das Rätsel einmal durchschaut hat.

Wie kann ich die 9 Lampen entfachen in Diablo Immortal?

Das Lampen-Rätsel (Lamps) in „Diablo Immortal“ ist eines der Rätsel, die zum sinnlosen Herumdrücken einladen. So können wir uns die halbe Nacht durch alle Lampen klicken, um endlich das Leuchtfeuer aller 9 Lampen bestaunen zu dürfen – oder ihr haltet euch an unsere Lösung.

Die Lampen lassen sich alle gemeinsam auf einem ganz bestimmten Weg entzünden:

Aktiviere die äußerste Lampe, also die im Schaubild ganz links. Entzünde die oberste Lampe, die im Bild ganz oben. Entfache die äußerste Lampe ganz rechts. Aktiviere die unterste Lampe, also die ganz unten. Finalisiere das Lampen-Rätsel mit dem Entfachen der mittleren Flamme.

Innerhalb dieses Schaubilds könnt ihr ganz einfach die Richtung erkennen, in der ihr die Lampen aktivieren müsst. Aber warum ist das der einfachste Weg?

© Blizzard/PlayCentral.de

Der Trick dahinter ist ganz einfach. Wenn wir die äußersten Lampen aktivieren, wird sogleich die Nebenlampe entfacht. Das sind immer die zwei Lampen neben der Hauptflamme.

Wenn wir dann zum Beispiel die Nr. 2 entfachen, löscht dies die Nebenflamme (also eine Seite der vorherigen Lampe), während die Lampe auf der anderen Seite wiederum aktiviert wird und wieder deaktiviert werden möchte von der äußeren Lampe (Nr. 3 in dem Beispiel).

Deshalb müssen wir eine nach dem anderen in dieser Reihenfolge aktivieren, denn für die finale 5. Lampe müssen die jeweils äußeren alle deaktiviert sein. Und Voila, es kann weitergehen mit „Diablo Immortal“.

Bedenkt, dass ihr die Flammen auch neustarten könnt, sozusagen. Klickt dazu auf das Archiv und dann werden alle Lampen deaktiviert, es geht zurück auf Anfang.

War das hilfreich? Dann schau doch gerne in anderen Guides auf PlayCentral.de vorbei. Hier findest du diverse Hilfen und Lösungen, Anfängertipps und mehr.