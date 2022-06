Diablo Immortal ist endlich da und kann ab sofort ganz offiziell auf iOS, Android oder dem PC gespielt werden. Da drängt sich natürlich die eine oder andere Frage auf, zum Beispiel die nach der Spielzeit. Wie lange dauert es, „Diablo Immortal“ durchzuspielen? Und sind für die Zeit nach dem Release Erweiterungen geplant? Wir liefern die Antworten.

Diablo Immortal: Alle Infos zur Spieldauer

Wie lang ist Diablo Immortal? Das lässt sich gar nicht so einfach beantworten und kommt wie so oft ganz darauf an, wie ihr spielt. Vor allem aber auch darauf, was ihr alles spielen wollt und wie ihr an die Sache herangeht. So kann die Spielzeit verschiedener Menschen stark variieren.

Ab 20 Stunden aufwärts: Wer einfach nur die Story-Kampagne von „Diablo Immortal“ durchspielen will, muss dafür wohl mindestens 20 Stunden einplanen. Das erklärt zumindest Senior Designer Scott Burgess im Interview. Obwohl es auch in unter 10 Stunden klappen könnte, wenn da nicht eine künstlich eingebaute Level-Hürde wäre. An einem bestimmten Punkt der Geschichte müsst ihr nämlich zwingend Nebenaktivitäten absolvieren, um ein Level zu erreichen, das ihr für weiteren Story-Fortschritt benötigt.

Wollt ihr aber wirklich alles haben und auch noch den allerletzten super-seltenen Edelstein erspielen, könnt ihr euch auch viele Jahre lang mit „Diablo Immortal“ beschäftigen. Zumindest haben Berechnungen anhand der Testphase ergeben, dass ihr für das Farmen legendärer Edelsteine und deren Aufwertung auf die höchste Stufe bis zu 42 Jahre beschäftigt sein könntet – was allerdings nur vorläufig war.

Wie heftig der Grind im fertigen und frisch veröffentlichten „Diablo Immortal“ ausfällt, dürfte sich erst in den kommenden Tagen und Wochen abzeichnen.

Sind für Diablo Immortal DLCs geplant?

Ja, jede Menge: Blizzard geht mit „Diablo Immortal“ den klassischen Weg von Mobile-Titeln. Das heißt, dass das Action-RPG im Lauf der Zeit stetig mit neuen Inhalten versorgt werden soll. Nach der Veröffentlichung werden regelmäßig Post-Launch-Inhalte veröffentlicht. Die dürften nicht nur saisonale Besonderheiten bringen, sondern auch waschechten neuen Story-Content.

„Unser Ziel ist es, alle paar Monate entweder einen neuen Dungeon oder ein neues Gebiet zu veröffentlichen und damit geht auch neuer Story-Inhalt einher, den Spieler*innen durchspielen können.“ (Quelle: GameSpot)

Wann kommen die Inhalte? Einen genauen Zeitplan gibt es für die Veröffentlichung der Post-Launch-Inhalte noch nicht. Oder wenn es ihn gibt, wird er jedenfalls noch nicht verraten. Wenn der neue Content aber alle paar Monate erscheinen soll, dürfte es auch bis zum ersten Release-Schub nicht mehr allzu lange dauern.