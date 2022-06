Diablo Immortal – Truppenlager errichten, so einfach gehts!

In Diablo Immortal können wir einen Trupp gründen und gemeinsam ein Truppenlager errichten. Doch das ist gar nicht mal so einfach, wenn man nicht weißt, was man unbedingt beachten muss. Wir verraten euch, was ihr genau tun müsst, um diese Aufgabe erfolgreich zu meistern.

Voraussetzungen für ein Truppenlager

Wie kann ich in „Diablo Immortal“ ein Truppenlager errichten? Die erste Voraussetzung für ein Truppenlager ist es, mit anderen Spieler*innen einen Trupp zu gründen.

Wie kann ich einen Trupp gründen? Das ist im Grunde ganz einfach. Ihr müsst lediglich im Menü den Reiter „Truppe“ auswählen und einen pfiffigen Namen für euren Trupp auswählen. Dann könnt ihr diesen Vorgang finalisieren und eure bekannten Online-Spieler*innen einladen.

Danach ploppt dann die nachfolgende Aufgabe im Trupp-Menü auf: Errichtet das Truppenlager.

Truppenlager errichten mit dieser Aufgabe

Um diese Aufgabe erfolgreich zu lösen, müssen wir mit unserem Trupp losziehen und Monster ausschalten. Das klingt im Grunde recht einfach und das ist es auch.

© Blizzard/PlayCentral.de

Bedenkt jedoch, dass das alleinige Umherziehen nicht zählt. Falls ihr euch wundert, warum hier immer noch 0 von 10.000 steht, dann liegt es daran. Ihr müsst euch unbedingt in der Nähe eurer Truppmitglieder befinden und als Gruppe spielen – nur so geht der Monsterzähler hoch.

Bedenkt, dass ein Trupp nicht automatisch einen Klan darstellt. Einen Klan könnt ihr unter dem Reiter „Abenteurer“ erstellen. Ein Trupp ist eher ein lockerer, loser Kampfverband aus 8 Mitgliedern, der einige Vorteile bietet.

Wenn ihr das Truppenlager errichtet habt, könnt ihr übrigens auf einige Annehmlichkeiten wie die Truppenkiste zugreifen, wo ihr gemeinsam Dinge lagern könnt. Es lohnt sich also schon, einmal zusammen auf die Jagd zu gehen und sich am Feuer des Truppenlagers zu wärmen.

© Blizzard/PlayCentral.de

Wissenswert: Für die Battle-Pass-Quest „Das Meer von Shassar 11/11“ müsst ihr diese Aufgabe übrigens erfüllen. Der erfolgreiche Abschluss bietet euch Kampfpunkte und Bonus-XP. Ein weiterer Anreiz, ein Truppenlager zu errichten.