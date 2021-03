Animal Crossing feiert Häschentag: Alle Rezepte, Glückseier und ihre Fundorte

Animal Crossing: New Horizons wird ab sofort wieder von Ohs, dem etwas fragwürdigen Osterhasen heimgesucht. Wieder einmal hat er zahlreiche Glückseier und Rezepte im Gepäck, die ihr an verschiedenen Orten auf der Insel finden könnt. Wir listen euch hier sämtliche Infos auf, mit denen ihr von der Eiersuche vollends profitiert.

Wann findet der Häschentag statt? Die bunte Eiersuche ist am 28. März gestartet und dauert bis zum Sonntag, den 4. April 2021 an. Ihr habt also insgesamt zwölf Tage lang Zeit, um euch auf die Jagd nach Glückseiern und Rezepten zu machen. Am 4. April, also am Ostersonntag, wartet dann Ohs mit eurem Ostergeschenk auf dem Festplatz auf euch.

Häschentag in New Horizons: Fundorte der 6 Glückseier

Insgesamt gibt es sechs verschiedene Glückseier-Arten, die ihr benötigt, um die passenden Osterrezepte zu bauen. Je nach Typ findet ihr sie zufällig an den Orten in „Animal Crossing: New Horizons“, an denen sonst andere Ressourcen und Fänge auf euch warten.

Erd-Glückseier: Findet ihr beim Graben im Boden.

Findet ihr beim Graben im Boden. Fels-Glückseier: Schlagt mit einer Axt oder Schaufel auf Steine.

Schlagt mit einer Axt oder Schaufel auf Steine. Holz-Glückseier: Findet ihr beim Fällen von Bäumen.

Findet ihr beim Fällen von Bäumen. Laub-Glückseier: Fallen beim Schütteln von Bäumen aus der Krone.

Fallen beim Schütteln von Bäumen aus der Krone. Luft-Glückseier: Hängen an Luftballons und müssen abgschossen werden.

Hängen an Luftballons und müssen abgschossen werden. Wasser-Glückseier: Können beim Angeln gefangen werden.

In diesen bunt gestreiften Ballons findet ihr beispielsweise die Lufteier. Schießt sie einfach wie gewohnt mit eurer Schleuder ab und schon gehört es euch. © PlayCentral.de

Änderungen im Jahr 2021: In diesem Jahr scheint dabei wohl ein wenig an der Spawn-Rate geschraubt worden zu sein, denn in einem nervigen Übermaß wie zuvor sind die Eier diesmal nicht in „Animal Crossing: New Horizons“ vorhanden. Ihr erhaltet die Rezepte ab diesem Jahr übrigens auch als Geschenk von euren Nachbarn oder könnt bestimmten Glückseier gegen die von euch gesuchte Eierart tauschen.

Ab diesem Jahr schenken euch eure Inselbewohnern in „Animal Crossing: New Horizons“ nicht nur Eier, sondern tauschen sie auch mit euch gegen die von euch gewünschte Glückseiart. © PlayCentral.de

Was macht man mit den Glückseiern?

Mit den frisch gesammelten Eiern könnt ihr anschließend 18 verschiedene Anleitungen umsetzten. Dabei handelt es sich um die aus dem letzten Jahr bereits bekannten Möbel- und Kleidungsstücke. Neue Crafting-Rezepte wurden scheinbar nicht hinzugefügt. Insgesamt benötigt ihr für die Umsetzung aller Rezepte also weiterhin 130 Glückseier. Die dafür notwendigen Rezepte erhaltet ihr:

von den einzelnen Inselbewohnern

durch das Aufsammeln von Flaschenpost

durch das Abschießen von Ballons

Alle Anleitungen zum Häschentag

Häschentag-Ballon-Deko A und B

Häschentag-Bett

Häschentag-Boden

Häschentag-Frisiertisch

Häschentag-Girlande

Häschentag-Hocker

Häschentag-Krone

Häschentag-Lampe

Häschentag-Rucksack

Häschentag-Schrank

Häschentag-Tapete

Häschentag-Teppich

Häschentag-Tisch

Häschentag-Türkranz

Häschentag-Wanduhr

Häschentag-Zaun

Kleidung aus Glückseiern

Außerdem könnt ihr aus euren Eiern Kleidungsstücke craften, die freigeschaltet werden, sobald ihr in „Animal Crossing: New Horizons“ genügend Glückseier von einer Sorte gesammelt habt. Folgende Outfits, die stets aus einem Kleid, ein Paar Schuhen und einer Eierschale als Hut bestehen, könnt ihr anschließend bauen:

Holz-Glücksei-Outfit : ab 15 Holzeiern

: ab 15 Holzeiern Luft-Glücksei-Outfit : ab 15 Lufteiern

: ab 15 Lufteiern Wasser-Glücksei-Outfit : ab 15 Wassereiern

: ab 15 Wassereiern Laub-Glücksei-Outfit : ab 15 Laubeiern

: ab 15 Laubeiern Fels-Glückseier – Outfit : ab 15 Felseiern

– : ab 15 Felseiern Erd-Glückseier–Outfit: ab 15 Erdeiern

Belohnung für alle Eier-Outfits: Habt ihr alle Outfits gebastelt, erhaltet ihr noch die Rezepte für zwei weitere Kleidungsstücke:

Glücksei-Abendkleid

Glücksei-Partyhut

So sehen das Glücksei-Abendkleid samt Partyhut aus, das ihr mit einer großzügigen Menge gesammelter Eier zaubern könnt.

© Nintendo

Was passiert am Häschentag?

Zum Osterfest am 4. April 2021 werdet ihr Ohs auf dem Festplatz eurer ACNH-Insel finden. Seid ihr fleißig am Eiersammeln und Craften gewesen und habt alle 18 Gegenstände hergestellt, erhaltet ihr an diesem Tag eure finalen Osterüberraschungen, indem ihr mit dem kostümierten Hasen sprecht.

Rezept: Häschentag-Torbogen durch das bloße Ansprechen

durch das bloße Ansprechen Rezept: Ohs-Wackelkopf durch das Basteln aller Osterrezepte

durch das Basteln aller Osterrezepte Rezept: Häschentag-Stab durch das Überreichen des Ohs-Wackelkopfs

Neue Items in Nooks Laden

Zum Häschentag im Jahr 2021 gibt es zwar keine neuen Rezepte, dafür aber fünf neue Objekte, die zum Kauf in Nooks Laden angeboten werden. Im Event-Zeitraum wird dort jeden Tag ein anderes der folgenden Osterobjekte bereitstehen:

Häschentag-Baum

Häschentag-Formschnitt

Häschentag-Gartenflagge

Häschentag-Pflanzbox

Häschentag-Süßigkeiten

Animal Crossing: Was passiert noch im April?

Der Bunny Day ist nicht das einzige Event, das im April gefeiert wird. Unter anderem findet bald der Tag der Erde statt und ab dem1. April wird es wieder Kirschblüten auf eurer Insel regnen, für die ebenfalls neue Rezepte zur Verfügung stehen werden. Alle weiteren Guides und Infos zu „Animal Crossing: New Horizons“ findet ihr auf unserer Themenseite.

