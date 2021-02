Animal Crossing feiert Karneval: Alle Infos zu Federn, Pavo und Belohnungen

Heute ist es soweit: In Animal Crossing: New Horizons wird der Karneval gefeiert! Dafür schwingt nur heute der kunterbunte Pfau Pavo seine Hüften auf dem festlichen geschmückten Festplatz eurer Insel. Und Pavo hat so einige Belohnungen für euch im Gepäck. Was ihr tun müsst, um sie euer Eigen zu nennen, verraten wir euch hier.

Wie lange geht das Event? Der ACNH-Karneval findet nur am heutigen 15. Februar statt, genau genommen bis 4:59 Uhr morgen früh.

Karneval in Animal Crossing: New Horizons

Für das heutige Event in „Animal Crossing: New Horizons“ haben sich die Bewohner eurer Insel in Schale geworfen und lassen die Hüften kreisen. Deshalb schmeißt auch ihr euch in eines der beiden neuen Karnevals-Kostüme samt Kopfschmuck und losgetanzt!

Diese Kleidungsstücke könnt ihr heute in der Schneiderei von „Animal Crossing: New Horizons“ abstauben, um euch stilecht zu kostümieren! © Nintendo/PlayCentral.de

Die farbig-fröhliche Stimmung schwebt buchstäblich in der Luft, in Form von Konfetti und bunten Federn! Genau auf diese Federn ist Pavo ganz scharf und bittet sie euch für ihn zu sammeln, nachdem ihr ihn beim Tanz auf dem Festplatz angesprochen habt.

Wie fange ich die Federn? Um die Federn einzuheimsen, nutzt ihr einfach euren Kescher. Positioniert euch in Richtung der Feder und sackt sie ein. Keine Sorge, sie verschwinden nicht so einfach wie die Schneeflocken oder Kirschblüten, ihr könnt euch also ein paar Fehlschläge leisten.

Die Regenbogenfedern schweben überall auf eurer Insel umher und sind ganz leicht mit dem Kescher zu fangen. © Nintendo/PlayCentral.de

Alle Federn und ihre Belohnungen

Um Pavo glücklich zu machen und reichlich von ihm beschenkt zu werden, müsst ihr ihm immer drei Federn der gleichen Farbe liefern. Je nach dem in welcher Farbe ihr das Feder-Bundle abliefert, erhaltet ihr einen der folgenden neun Karnevalsgegenstände, die ihr bereits seit Anfang Februar in Nooks Laden kaufen könnt, in der entsprechenden Federfarbe:

Karnevalsfahne

Karnevalslampe

Karnevalstrommel

Karnevalsschirm

Karnevalsstand

Karnevalsballonlampe

Karnevalsgirlande

Karnevalskonfettimaschine

Karnevalsbühne

Insgesamt gibt es fünf verschiedene Federtypen.

Azurfeder : Blau

: Blau Smaragdfeder : Grün

: Grün Rubinfeder : Rot

: Rot Lilafeder : Lila

: Lila Regenbogenfeder: Bunt

Wollt ihr lieber bunte Möbel haben, könnt ihr Pavo auch eine Regenbogenfeder übergeben. Die könnt ihr entweder mit dem Rezept herstellen, das euch Pavo übergibt oder ihr fangt sie auf der Insel ebenso wie die anderen Federn. Aber Achtung: Die herumschwebenden Regenbogenfedern sind in „Animal Crossing: New Horizons“ sehr selten!

Die Regenbogenfedern schweben eher selten umher, die eigene Herstellung geht eindeutig schneller. © Nintendo/PlayCentral.de

Rezept für Regenbogenfeder

1x Rubinfeder

1x Azurfeder

1x Smaragdfeder

1x Lilafeder

Die Anleitung für die Regenbogenfeder erhaltet ihr automatisch von Pavo. Damit könnt ihr auch Festival-Items umfärben. © Nintendo/PlayCentral.de

Die Belohnung für drei Regenbogenfedern

Zum Schluss bittet euch der Karnevalspfau ihm drei Regenbogenfedern zu bringen, um den Hauptpreis und damit das 10. Item zum „Animal Crossing: New Horizons“-Fest zu erhalten: einen Karnevalswagen!

Das ist eure Hauptbelohnung von Pavo, wenn ihr ihm drei Regenbogenfedern gebracht habt: Der Karnevalswagen. © Nintendo

Was passiert nachdem ich alle Federn abgegeben habe? Auch danach hat Pavo noch nicht genug Federn und verlangt nach mehr, aber ab hier wiederholen sich die Belohnungen nur noch. Ihr könntet die Gegenstände jetzt also einfach in anderen Farben erhalten, indem ihr ihm beim zweiten Durchlauf andersfarbige Feder-Bundle übergebt.

Kann ich die Karnevalsobjekte auch selbst umgestalten? Ja, das könnt ihr. Doch dafür benötigt ihr pro Item eine Regenbogenfeder anstelle von Umgestaltungskits. Damit könnt ihr sie an eurer Werkbank wie gewohnt umfärben und euch zwischen Grün, Rot, Blau, Lila und Regenbogen entscheiden.

Federn mit Dorfbewohnern tauschen

Sollte es euch schwer fallen, Federn in eurer Wunschfarbe einzufangen, können ihr mit den Dorfbewohnern tauschen, die in ihrem Haus feiern. Einige von ihnen tauschen mit euch, sobald ihr sie ansprecht. Achtet jedoch auf folgende Hinweise:

Die Farbe der Feder , die euer Gegenüber im Tausch erhalten möchte, entspricht der Farbe eures Karnevals-Outfits , eure Feder sollte dementsprechend einer der anderen drei Farben entsprechen.

, die euer Gegenüber im Tausch erhalten möchte, der Farbe eures , eure Feder sollte dementsprechend einer der anderen entsprechen. Die Farbe, die ihr anschließend erhaltet, wird zufällig ausgewählt.

ausgewählt. Ihr könnt bis zu drei Federn gleichzeitig mit eurem Inselbewohner gegen die gleiche Anzahl anderer Federn eintauschen.

Tragt ihr dieses Outfit beim Federtausch, möchte der Inselbewohner eine grüne Feder haben. © Nintendo/PlayCentral.de

Federn als Kopfschmuck: Ihr könnt die Federn, die auf der Insel umherschweben, übrigens auch als Zierde für euren Kopf nutzen. Ihr müsst sie dafür nur in eurem Inventar anklicken und Tragen auswählen.

„Animal Crossing: New Horizons“ hält außerdem die passenden Viva-Karneval-Emotionen bereit. Die gibt es im Regal von Nooks Laden für von 19.800 Sternis zu kaufen. Damit lernt euer ACNH-Charakter folgende Emotionen:

Rhythmus im Blut

Aufforderung zum Tanz

Viva

Konfetti

Nächstes Update im März

Im März 2021 werden die nächsten neuen Objekte für „Animal Crossing: New Horizons“ erscheinen. Dabei handelt es sich um Super Mario-Möbel, die bereits anlässlich des Mario-Jubiläums angekündigt worden sind.