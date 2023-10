Halloween 2023 in GTA Online: Sichert euch kostenlos diese neuen Masken

Das große Halloween Event in GTA Online ist im vollen Gange und versorgt euch mit zahlreichen gruseligen Aktivitäten sowie Ingame-Gegenständen. Unter anderem könnt ihr euch in der Spielwelt auf die Suche nach 10 Geistern machen, die von euch fotografiert werden wollen.

Zusätzlich gibt es UFO-Sichtungen, umherstreunende Höllenhunde und teuflische selbstfahrende Autos, die euch liebend gern über den Haufen brettern. Abseits dieser übernatürlichen Phänomene könnt ihr in GTA Online außerdem ein neues Set an Masken ergattern, das euch garantiert in Halloween-Stimmung bringen wird.

Schnappt euch in GTA Online diese Halloween-Masken

Loggt ihr euch in dieser Woche in GTA Online ein, werdet ihr dafür vom Spiel automatisch mit einer angsteinflößenden neuen Maske belohnt. Konkret handelt es sich hierbei um eine blaue Vintage-Werwolfsmaske.

Zusätzlich könnt ihr euch zudem eine türkise Vintage-Zombiemaske sichern, wenn ihr die Event-Ware aus einem Konkurrenzkampf abliefert. Ihr habt dafür bis zum 25. Oktober Zeit.

© Rockstar Games

Übersicht der Halloween Event-Woche in GTA Online

Wisst ihr die beiden Masken bereits in eurem Besitz, solltet ihr euch vor allem die Halloween-Modi wie Lost vs. Damned, Slashers und außerirdische Überlebenskämpfe sowie LSD-Labor-Verkaufsmissionen anschauen, denn hier winken doppelte GTA-Dollar und RP. Dreifache Boni gibt es sogar in der Community-Serie.

News rund um Fahrzeuge

In dieser Woche findet ihr im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport den den Lampadati Michelli GT (Klassiker, 40 % Rabatt), den Lampadati Furore GT (Sportwagen, 40 % Rabatt), den Lampadati Pigalle (Klassiker), den Lampadati Felon (Coupé) und den Lampadati Felon GT (Coupé).

© Rockstar Games

Im Ausstellungsraum von Luxury Autos findet ihr den Cinquemila (Limousine, 30 % Rabatt) und den Komoda (Sportwagen).

Die Testfahrzeuge im LS Car Meet sind der Grotti Bestia GTS (Sportwagen, 40 % Rabatt), der Declasse Hotring Sabre (Sportwagen) und der Obey 8F Drafter (Sportwagen, 40 % Rabatt).

Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet an zwei Tagen in Folge in den Top 5 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet als Preis die Dinka Vindicator (Motorrad).

Der Hauptpreis am Glücksrad ist in dieser Woche der Rune Zhaba (Geländewagen).

Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S das HSW-Premium-Testfahrzeug: der Imponte Arbiter GT (Muscle-Car) Das HSW-Zeitrennen der Woche führt von Sandy Shores nach La Puerta.



Welche Rabatte gibt es? Es gibt 30 Prozent Rabatt auf den MTL Brickade 6×6 (Dienstfahrzeug) und das installierbare LSD-Labor, Munition (inkl. Mk-II-Munition) sowie Mk-II-Waffenverbesserungen.

Fahrzeugrabatte: 40 Prozent Rabatt auf den Grotti Bestia GTS (Sportwagen), den Obey 8F Drafter (Sportwagen), den Lampadati Michelli GT (Klassiker) und den Lampadati Furore GT (Sportwagen) sowie 20 Prozent Rabatt auf den bewaffneten Buckingham Conada (Hubschrauber) und 30 Prozent Rabatt auf den Lampadati Cinquemila (Limousine).

Das Waffentransporter-Angebot der Woche: 20 Prozent Rabatt auf die Leuchtpistole, sowie nur mit GTA+ 40 Prozent Rabatt auf den heillosen Höllenboten, den Up-N-Atomisierer und 30 Prozent Rabatt auf den kompakten EMP-Werfer.

Für Mitglieder bei GTA+: Kostenloser Albany Brigham sowie das Love-Fist-Design, doppelte Belohnungen für Halloween-Deathmatches, kostenloser einfarbiger Streifenanzug, Skelett-Bodysuit, PRB-T-Shirt, doppelte Belohnungen bei Halloween-Deathmatches, 40 Prozent Rabatt auf alle Alien-Waffen beim Waffentransporter und mehr.