Alle Geister-Fundorte in GTA Online – Halloween-Event – Ghosts Exposed

In GTA Online sind die Halloween-Events gestartet und Rockstar Games hält wieder einige Überraschungen für euch parat. Unter anderem gibt es in Los Santos Berichte von übernatürlichen Sichtungen. Konkret handelt es sich dabei um Geister, die in der Spielwelt auftauchen können.

Findet und fotografiert ihr alle Geister für das paranormale Ermittler-Team von Ghosts Exposed, winkt eine hübsche Belohnung! Die genauen Fundorte und Zeiten, an denen ihr die übernatürlichen Wesen fotografieren könnt, haben wir für euch auf unserer Karte verzeichnet.

Alle Fundorte der Geister in GTA Online

Die Fundorte der Geister befinden sich alle im nördlichen Teil der Spielwelt. Allerdings tauchen diese jeweils nur zu einer bestimmten Uhrzeit im Spiel auf und bleiben dann innerhalb von einer Ingame-Stunde von euch fotografiert werden. Pro Geist und Foto habt ihr in einer Nacht meistens also immer nur jeweils 2 Minuten in Echtzeit zur Verfügung.

Da die Wege teilweise recht weit sind, empfehlen wir euch deshalb ein schnelles Fahrzeug oder Fluggefährt zur Hand zu fahren. Am besten schnappt ihr euch im Vorfeld ein Oppressor MK II. Denn dann könnt ihr theoretisch 9 Geister in nur einer Nacht abfrühstücken. Den zehnten Geist müsst ihr ihr so oder so in einer neuen Nacht aufsuchen.

Im Folgenden haben wir euch die Fundorte aller Geister samt des genauen Zeitraums aufgelistet, in denen ihr vor Ort sein müsst.

Den ersten Geist könnt ihr in dieser Scheune finden. © Rockstar

Geist 1 : Vorderseite der Scheune oder Rückseite der Scheune (20:00-21:00 Uhr)

: Vorderseite der Scheune oder Rückseite der Scheune (20:00-21:00 Uhr) Geist 2 : Fenster in einem Anhänger direkt neben der Autobahn. (21:00-22:00 Uhr)

: Fenster in einem Anhänger direkt neben der Autobahn. (21:00-22:00 Uhr) Geist 3 : Draußen am verrosteten Bus oder drinnen im Bus. (22:00-23:00 Uhr)

: Draußen am verrosteten Bus oder drinnen im Bus. (22:00-23:00 Uhr) Geist 4 : Am unteren Teil des Leuchtturms, blickt auf das Wasser oder oben auf dem Leuchtturm. (23:00-00:00 Uhr)

: Am unteren Teil des Leuchtturms, blickt auf das Wasser oder oben auf dem Leuchtturm. (23:00-00:00 Uhr) Geist 5 : Oben auf dem Vordach über der Tür oder im Fenster auf der Rückseite eines verlassenen Hauses. (01:00-02:00 Uhr)

: Oben auf dem Vordach über der Tür oder im Fenster auf der Rückseite eines verlassenen Hauses. (01:00-02:00 Uhr) Geist 6 : Schwebend über einem Grab oder oben auf dem Kirchendach. (02:00-03:00 Uhr)

: Schwebend über einem Grab oder oben auf dem Kirchendach. (02:00-03:00 Uhr) Geist 7 : In der Dachspalte oder im Fenster hinter dem Haus. (03:00-04:00 Uhr)

: In der Dachspalte oder im Fenster hinter dem Haus. (03:00-04:00 Uhr) Geist 8 : Auf der rechten Seite des Wasserfalls oder auf der linken Seite. (04:00-05:00 Uhr)

: Auf der rechten Seite des Wasserfalls oder auf der linken Seite. (04:00-05:00 Uhr) Geist 9 : Oben auf dem Zugtunnel oder neben dem Fallschirm-Spawnpunkt auf der Brücke. (05:00-06:00 Uhr)

: Oben auf dem Zugtunnel oder neben dem Fallschirm-Spawnpunkt auf der Brücke. (05:00-06:00 Uhr) Geist 10: Erscheint erst in der Nähe von Trevors Wohnwagen, sobald ihr alle 9 Geister gefunden und fotografiert habt. In diesem Fall müsst ihr bis zur nächsten Nacht warten, da dieser Geist zwischen 0:00 und 01:00 Uhr spawnt.

Die genaue Route mit den exakten Zeiten und Fundorten haben wir euch in der folgenden Karte eingezeichnet:

© Rockstar Games/PlayCentral-Bildmontage

Welche Belohnung gibt es?

Sobald ihr alle Geister in „GTA Online“ entdeckt und diese mit eurem Smartphone fotografiert habt, erhaltet ihr die Meldung, dass alle Geister entlarvt worden sind.

Für jeden Geister gibt es jeweils 20.000 GTA-Dollar sowie Erfahrungspunkte. Habt ihr alle gesammelt, erhaltet ihr einen Bonus in Höhe von 50.000 GTA-Dollar. Insgesamt könnt ihr bei dieser Suche also 250.000 GTA-Dollar verdienen.

Zusätzlich erhaltet ihr als Geschenkt das Ghosts-Exposed-Design für das neue Muscle-Car Albany Brigham.