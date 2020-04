Seit gestern hüpft der Osterhase Ohs durch Animal Crossing: New Horizons und tut Dinge, die ein Osterhase nun mal so tut, nämlich Eier verstecken. Diese Glückseier gibt es in unterschiedlichen Ausführung und können deshalb auch an verschiedenen Orten während des gesamten Häschentag-Events bis zum 12. April 2020 entdeckt werden. Welche es gibt, wie man sie findet und was man mit ihnen macht, lest ihr hier.

Häschentag in New Horizons: So findet ihr alle 6 Glückseier

Eigentlich ist es recht simpel und logisch: Je nachdem welchem Typ die sechs Eier angehören, können sie auch am entsprechenden Ort gefunden werden. So kommt folgende Auflistung zustande:

Erd-Glückseier: Findet ihr beim Graben im Boden.

Findet ihr beim Graben im Boden. Fels-Glückseier: Schlagt mit einer Axt oder Schaufel auf Steine.

Schlagt mit einer Axt oder Schaufel auf Steine. Holz-Glückseier: Findet ihr beim Fällen von Bäumen.

Findet ihr beim Fällen von Bäumen. Laub-Glückseier: Fallen beim Schütteln von Bäumen aus der Krone.

Fallen beim Schütteln von Bäumen aus der Krone. Luft-Glückseier: Hängen an Luftballons und müssen abgschossen werden.

Hängen an Luftballons und müssen abgschossen werden. Wasser-Glückseier: Können beim Angeln gefangen werden.

Was macht man mit den Glückseiern?

Mit dem Häschentag-Event finden nicht nur die Eier ins Spiel, sondern ebenso einige Objekte in Form neuer Möbel- und Kleidungsstücke. Und für genau speziellen neuen Gegenstände benötigt ihr die verschiedenen Arten von Glückseier.

Die dafür notwendigen Rezepte erhaltet ihr:

von den einzelnen Inselbewohnern

von Ohs beim Tauschen und Ansprechen

durch das Sammeln von Eiern

durch die Herstellung einer bestimmten Menge von Gegenstände

Insgesamt finden mit dem Oster-Event 18 verschiedene Anleitungen ins Spiel für die insgesamt 130 der gesammelten Eier benötigt werden.

Sprecht nach der Herstellung einzelner Gegenstände auf jeden Fall mit Ohs, um neue Rezepte zu erhalten und euch nach allen 18 hergestellten Gegenständen eure finale Überraschung von dem Osterhasen abzuholen!

