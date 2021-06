Animal Crossing feiert Hochzeitssaison: So maximiert ihr Liebeskristalle und Belohnungen

Animal Crossing: New Horizons feiert vom 1. bis zum 30. Juni 2021 ein weiteres Mal die Hochzeitssaison. Das Event ist deswegen so interessant, weil ihr nur dort die Elemente aus dem exklusiven Hochzeitsset erhalten könnt, also besondere Möbelstücke, sowie Wandschmuck, Teppiche und andere Dekorationen im speziellen Hochzeitslook.

Doch um alle begehrten Deko-Elemente zu erhalten, müsst ihr bestenfalls täglich an der Hochzeitssaison in „Animal Crossing: New Horizons“ teilnehmen und dem Alpaka-Pärchen Rosina und Björn dabei helfen, ihre Hochzeit noch einmal neu zu erleben. Wie helfen euch in diesem Guide bei der Maximierung eurer Liebeskristalle und der Freischaltung aller Belohnungen.

Die Hochzeitssaison in New Horizons starten

Mit dem „Animal Crossing: New Horizons“-Frühlingsupdate könnt ihr die Hochzeitssaison starten und von Melinda am ersten Junitag mit der passenden Einladung zum neuen Event begrüßt werden. Im Mittelpunkt der Hochzeitssaison stehen dabei erneut die beiden Alpakas Rosina und Björn, die ihre Hochzeit nacherleben wollen und jemanden brauchen, der sich mit Dekorationen auskennt.

Wie starte ich das Event? Nach der Inselansage folgt ein Anruf von Harvey, der euch bittet, ihn so schnell wie möglich auf seiner Insel zu besuchen und ihm dabei zu helfen, die Wünsche seiner Kunden umzusetzen. Dabei handelt es sich um die beiden Alpakas Rosina und Björn.

Wie komm ich zu Harveys Insel? Um Harveys Insel zu erreichen, geht ihr zum Flughafen und wählt aus, dass ihr fliegen möchtet. Gebt Harveys Insel als Zielort an und schon sitzt ihr im Dodo–Flieger nach Fotopia.

AB dem 1. Juni habt ihr dann genau einen Monat lang Zeit, um in New Horizons an der Hochzeitssaison teilzunehmen. Es empfiehlt sich, jeden Tag auf Harveys Insel vorbeizuschauen, um die maximale Anzahl an Liebeskristallen zu erhalten, schließlich gibt es 29 Elemente, die ihr nach und nach freischalten könnt.

Animal Crossing: Die maximale Anzahl an Liebeskristallen erhalten

Das „Animal Crossing: New Horizons“-Event startet automatisch, nachdem ihr auf Harveys Insel gelandet seid und ab diesem Zeitpunkt ist es euch auch möglich, den Fotograf täglich anzusprechen, um Liebeskristalle zu sammeln.

Dafür müsst ihr mit seinen Kunden plaudern, dem Alpaka-Ehepaar Rosina und Björn, die euch bitten, jeden Tag Deko-Elemente in vorher geforderter Farbgebung zu platzieren und anschließend ein Foto mit den beiden zu machen. Sind sie mit eurer Arbeit zufrieden, erhaltet ihr Liebeskristalle.

© Nintendo/PlayCentral

Hochzeitssaison: Alle Themen und Farbschemata

Tag 1: Hochzeitszeremonie

Tag 2: Hochzeitsfeier

Tag 3: Hochzeitszeremonie

Tag 4: Hochzeitsfeier

Tag 5: Hochzeitszeremonie

Tag 6: Hochzeitsparty

Tag 7: Edel

Tag 8: Garten

Tag 9: Niedlich

Ab dem 10. Tag der Hochzeitssaison von „Animal Crossing: New Horizons“ wiederholen sich die Farben und Themen des Events bis zum Ende der Hochzeitssaison in der gleichen Reihenfolge.

Um so viele Kristalle wie nur möglich zu erhalten, müsst ihr euch an das vorgegeben Thema und die gewünschte Farbgebung halten. Um welche es sich dabei handelt, erklärt Rosalina an jedem Tag aus Neue, sobald ihr sie angesprochen habt.

Gegenstände finden, platzieren und Farbe ändern

Wählt zum Platzieren im Lager die Designer-Ansicht und den Reiter Event. Dort findet ihr alle verfügbaren Gegenstände.

Drück das D-Pad nach rechts und wählt all die Möbel aus, die ihr platzieren wollt.

nach rechts und wählt all die Möbel aus, die ihr platzieren wollt. Hochzeitsmöbel findet ihr in der Event-Kategorie

Wechselt die Farbe, indem ihr in der Designer-Ansicht das Item auswählt und dann die X-Taste drückt. Wählt dort entweder Niedlich, Edel oder Garten aus..

Farbe und Menge der platzierten Objekte

Um die maximale Anzahl an Liebeskristallen in „Animal Crossing: New Horizons“ zu erhalten, müsst ihr das Fotostudio so gestalten wie es sich Rosalina wünscht und dafür die Möbel verwenden, die ihr Ehemann Björn hergestellt hat.

Wichtig: Welche der vorgegebenen Objekte ihr nutzt, wo beziehungsweise wie ihr diese aufstellt oder auf welche Weise ihr das Foto schießt, ist dabei völlig egal. Wichtig ist nur, dass ihr euch an die Farben und die Menge der Objekte haltet und alle möglichen Items nutzt.

Wie viele Objekte muss ich platzieren? Für die maximale Anzahl an Liebeskristallen solltet ihr darauf achten, dass ihr mindestens 12 Items platziert. Ab dem 7. Tag der Hochzeitssaison müssen es mindestens 25 Items sein. Ihr könnt dabei auch 25 Mal das gleiche Objekt aufstellen. Hauptsache es hat die richtig Farbe.

Tobt euch im Fotozimmer von „Animal Crossing: New Horizons“ mit euren Ideen aus. © Nintendo/PlayCentral

Beispiel: Während des Themas Hochzeitszeremonie habt ihr die Wahl zwischen Kirchenbänken und passendem Wandschmuck sowie Teppichen. Platziert diese nach Lust und Laune, achtet aber darauf, dass sie passend zum Thema rosa und/oder weiß sind.

Die gleiche Vorgehensweise gilt für Hochzeitsfeier und Hochzeitsparty, lediglich die Dekorationen und Möbel, die ihr platzieren könnt, ändern sich entsprechend der Vorgabe. Die Items müssen dafür weder an besonderen Orten platziert werden, noch muss das Bild auf besondere Art gestaltet sein.

Das Foto schießen

Habt ihr alles aufgehängt und aufgestellt, schießt das Foto. Rosina bewertet dann das letzte Foto, das ihr geschossen habt und händigt euch daraufhin eure Belohnung aus.

Belohnungen zur Hochzeitssaison in Animal Crossing

Die Liebeskristalle sind zu Beginn ebenfalls nur beschränkt verfügbar. In den ersten Tagen könnt ihr maximal elf Kristalle erhalten, sobald ihr mehr Deko zur Verfügung habt und Rosina euch nach verschiedenen Farb-Paletten fragt, könnt ihr bis zu fünfzehn Kristalle erhalten. Zusätzlich erhaltet ihr pro abgegebenem Foto bis zum sechsten Tag auch ein kostenloses Möbelstück aus dem Hochzeitsset:

Erstes Shooting: Hochzeitsbank

Zweites Shooting: Hochzeitstisch

Drittes Shooting: Hochzeitsblumenständer

Viertes Shooting: Hochzeitsfesttafel

Fünftes Shooting: Hochzeitsorgel

Sechstes Shooting: Hochzeitstor

Rosina und Björn möchten sich gerne von euch fotografieren lassen. © Nintendo/PlayCentral

Was mache ich mit meinen Liebeskristallen? Die Liebeskristalle könnt ihr bei Björn gegen Elemente aus dem Hochzeitsset eintauschen. Je öfter ihr bei dem „Animal Crossing: New Horizons“-Event mitmacht, um so mehr Dekorationen, Kleidung und andere Objekte hat das Alpaka im Angebot. Insgesamt gibt es 29 verschiedene Elemente, bestehend auf Möbeln, Kleidungsstücken, Teppichen, Tapeten und Boden, die natürlich auch in verschiedenen Farben existieren:

Hochzeitswandschmuck

Hochzeitstisch (Belohnung am 2. Tag)

Hochzeitsstuhl

Hochzeitsblumenständer (Belohnung am 3. Tag)

Hochzeitskerzenset

Hochzeitsfesttafel (Belohnung am 4. Tag)

Hochzeitstorte

Hochzeitsorgel (Belohnung am 5. Tag)

Hochzeitstor (Belohnung am 6. Tag)

Hochzeitsschild

Foto von Rosina und Björn (Belohnung am 6. Tag)

Weiß-Hochzeitstapete

Braun-Hochzeitstapete

Grün-Hochzeitstapete

Hochzeitsfeiertapete

Weiß-Hochzeitsboden

Braun-Hochzeitsboden

Grün-Hochzeitsboden

Blau-Hochzeitsteppich

Rot-Hochzeitsteppich

Weiß-Hochzeitsteppich

Brautkleid

Hochzeits-Smoking

Paar Hochzeits-Pumps

Paar Hochzeitsschuhe

Brautschleier

Hochzeitsstab

Hochzeitsabsperrung

Wie viel kosten die Gegenstände? Die einzelnen Items kosten zwischen 3 bis 20 Liebeskristalle pro Stück. Alle Gegenstände können typisch für „Animal Crossing: New Horizons“ auch auf eurer eigenen Insel an einer Werkbank umgestaltet werden. Fast alle Deko-Elemente haben die Designs Niedlich, Edel und Garten.

Hochzeitsaison in ACNH: Das ist neu in 2021

Wie Nintendo bereits ankündigte, gibt es einige neue Gegenstände, die nur im Juni in „Animal Crossing: New Horizons“ verfügbar sind. Darunter sind drei neue Kleidungsstücke, die passend zur Hochzeitssaison hinzugefügt worden sind und bei den Schneiderschwester Tina und Sina gekauft werden können:

Weiß-Wappen-Hakama : 4.800 Sternis

: 4.800 Sternis Hochzeitshaube : 4.800 Sternis

: 4.800 Sternis Shiromoku: 1.120 Sternis

© Nintendo/PlayCentral

Außerdem gibt es neue saisonale Items, die im Rahmen der Hochzeitssaison bis zum 30. Juni 2021 jeden Tag in einer anderen Farbe am Nook Shopping-Portal oder in der NookPhone-App verfügbar sind:

Blütenblätterkörbchen : 1.200 Sternis

: 1.200 Sternis Vermählungs-Glocke : 4.500 Sternis

: 4.500 Sternis Vermählungs-Ringkissen : 2.200 Sternis

: 2.200 Sternis Vermählungs-Türschild: 1.400 Sternis

Alle Infos zu kommenden ACNH-Events findet ihr in unserem Event-Kalender.