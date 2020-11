Animal Crossing startet die Pilz-Saison: Alle Rezepte und Pilzarten

Der November ist da und mit ihm die Pilz-Saison in Animal Crossing: New Horizons. Mit dem ersten Novembertag sind deshalb erste Pilzköpfe auf eurer Insel erschienen, die ihr sammeln und zu tollen Objekten verarbeiten könnt. Welche das sind und welche Pilze ihr dafür benötigt, lest ihr hier.

Die Inhalte der Pilz-Saison in Animal Crossing

Gleich zum Start von „Animal Crossing: New Horizons“ werdet ihr von Melinda informiert, dass die Saison fürs Pilzesammeln gestartet ist. So erhaltet ihr auch euer erstes Rezept für einen schnieken Türkranz in Pilzoptik.

Melinda begrüßt euch im dicken Pulli mit der frohen Botschaft und einem ersten Pilz-Rezept. © Nintendo/PlayCentral

Welche Pilze gibt es überhaupt? Zu finden gibt es insgesamt 5 verschiedene Arten:

Rundpilz

Flachpilz

Dürrpilz

Elegantpilz

Seltenpilz

Sie sind überall auf eurer Insel verteilt zu finden, wachsen zumeist jedoch in der Nähe von Bäumen oder sogar an Baumstümpfen. Eine Ausnahme bildet jedoch der Seltenpilz, der seinem Namen alle Ehre macht und nur in Rissen im Boden zu finden ist, also ähnlich wie Fossilien.

Wie lange kann ich Pilze sammeln? Die Pilz-Saison dauert bis zum 30. November an. Ihr habt also vier Wochen Zeit fleißig zu sammeln und zu basteln. Hierzu benötigt ihr jedoch die neuen Saison-Rezepte.

Alle Rezepte der Pilz-Saison in ACNH

Insgesamt könnt ihr dafür 11 verschiedene Bastelanleitungen in „Animal Crossing: New Horizons“ finden und euch direkt ans Craften machen. Wie gewohnt findet ihr die saisonalen Rezepte in Flaschenpost am Meer oder in den Ballon-Geschenken, die hin und wieder über eure Insel schweben. Einen Überblick über die möglichen Objekte findet ihr hier:

Pilztürkranz 10x Äste 1x Rundpilz 1x Dürrpilz 1x Flachpilz



Pilzwandschirm 3x Dürrpilz



Pilzbaumstumpf 2x Dürrpilz 1x Baumstammhocker



Pilzstab 3x Dürrpilz 3x Sternensplitter



Pilztisch 2x Flachpilz 6x Holz



Pilzlampe 1x Dürrpilz 5x Lehm



Pilzschemel 2x Rundpilz



Pilzschirm 3x Flachpilz



Wandpilztapete 1x Elegantpilz 1x Rundpilz 1x Dürrpilz 1x Flachpilz



Waldboden 1x Seltenpilz 2x Rundpilz 2x Dürrpilz 2x Flachpilz 10x Unkraut



Waldtapete 2x Elegantpilz 2x Rundpilz 2x Dürrpilz 2x Flachpilz 10x Holz



Kann ich die Objekte noch anpassen? Ja. Mit gewöhnlichen Gestaltungssets könnt ihr die einzelnen Möbel und Dekoteile zusätzlich noch ein wenig aufhübschen und die Farben ändern. Sehr pilzig werden sie trotzdem sein.

Habt ihr keine Lust auf Pilze und wollte euch lieber ans Fangen von Insekten, Fische und Meereslebewesen machen? Wir zeigen euch welche Tiere im November neu in „Animal Crossing: New Horizons“ sind:

Animal Crossing: Liste aller neuen Fische, Insekten und Meerestiere im November