Animal Crossing: New Horizons – Alle Infos zum heutigen Insektikus-Turnier

Es ist mal wieder soweit: Am heutigen Samstag startet für Nordhalbkugel-Spieler in Animal Crossing: New Horizons das Insektikus-Turnier. Das Turnier wird lediglich in den Sommermonaten bis einschließlich September am 4. Samstag eines jeden Monats ausgetragen. Eine genaue Liste mit allen Event-Terminen findet ihr hier:

Animal Crossing: New Horizons – Alle Events im Jahr 2020

Insektikus-Turnier in Animal Crossing: New Horizons – So geht’s!

Es ist wieder einmal so weit und ihr könnt euch in „Animal Crossing: New Horizons“ in das Insektikus-Turnier stürzen. Ähnlich wie beim Angelturnier habt ihr von 9-18 Uhr Zeit an dem Wettbewerb teilzunehmen. Carlson ist jedoch noch bis 20 Uhr auf dem Festplatz zu finden, damit Punkte eingelöst oder Insekten verkauft werden können.

Diesmal müsst ihr allerdings nicht Lomeus für die Teilnahme anquatschen, sondern Carlson, das rote Chamäleon, das euch immer das 1,5-fache für Insekten gibt. Carlson erscheint an diesem Tag auf dem Vorplatz des Service-Centers und nimmt eure Anmeldung entgegen.

Wie viel kostet die Teilnahme an Insektikus-Turnier? Die erste Runde ist für euch völlig kostenlos, erst ab Runde 2 müsst ihr eine Gebühr von 500 Sternis abdrücken.

Wie starte ich das Turnier? Nachdem ihr mit Carlson über eure Teilnahme gesprochen habt, startet nach Beenden des Gesprächs automatisch ein Timer. Von da an habt ihr 3 Minuten Zeit so viele Insekten wie möglich zu sammeln. All eure gefangenen Krabbler landen dabei sofort im Insektenkäfig von Carlson. Der Insektenkäfig verbleibt übrigens bis 5 Uhr morgens auf dem Festplatz.

© Nintendo/Twitter: caitmayart

Was mache ich mit meinen gesammelten Insekten?

Habt ihr die Zeit gut genutzt und eine Vielzahl von Krabbeltierchen gesammelt, werden eure Fänge nach Ablauf des Timers in Punkte verwandelt: 1 Insekten = 1 Punkt. Ihr könnt sie nun gegen Belohnungen eintauschen oder an Carlson verkaufen.

Konntet ihr dabei mehr als 3 Insekten fangen, gibt euch Carlson 2 Zusatzpunkte. Habt ihr mehr als 10 Punkte erreicht, könnt ihr sie gegen einen der folgenden zufälligen Gegenstände eintauschen:

Faltertapete

Hobby-Insektenkäfig

Insektenfangtasche

Insekten-Hawaiihemd

Insektenstab

Marienkäferschirm

Marienkäferteppich

Spielzeug-Hundertfüßer

Spielzeugkakerlake

Spinnennetz

Spinnentürschild

Schmetterlingsrucksack

Termitenbau

Für wie viele Punkte erhalte ich einen Pokal? Habt ihr mindestens 100 Punkte beim Insektikus-Turnier gesammelt, erhältst du am Folgetag einen Pokal per Post. Die Staffelung bei den Pokalen lautet wie folgt:

Bronze-Insektenpokal : 100 Punkte

: 100 Punkte Silber-Insektenpokal: 200 Punkte

200 Punkte Gold–Insektenpokal: 300 Punkte

Kann ich das Turnier auch zu zweit bestreiten?

Ja! Damit wäre die Teilnahme sogar bei allen Folgerunden kostenlos und es gibt zusätzlich einen Kooperationsbonus, der zu dem Einzelbonus ab 3 Insekten und den normalen Punkten dazuaddiert wird.

Wie funktioniert der Kooperationsbonus? Haben alle Teilnehmer zusammen mindestens 5 Insekten gefangen, erhält jeder die folgenden Boni:

5 – 9 gefangene Insekten: 5 Kooperationspunkte

10 – 14 gefangene Insekten: 7 Kooperationspunkte

Ab 15 gefangene Insekten: 10 Kooperationspunkte

