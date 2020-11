Animal Crossing feiert heute Schlemmfest: Alle Geheimzutaten, Anleitungen und neuen Items

Es ist soweit: Am heutigen Tag feiert Animal Crossing: New Horizons Thanksgiving in Form des Schlemmfests! Zu diesem feierlichen Anlass erhaltet ihr Besuch auf eurer Insel und könnt euch an vielen neuen Items und Bastelanleitungen erfreuen. Wir erklären euch, was ihr zum heutigen Event wissen müsst und wie ihr am besten davon profitiert!

Wann startet das Schlemmfest in ACNH? Ihr könnt zum heutigen 26. November ab 9:00 Uhr an den Festivitäten auf eurer „Animal Crossing: New Horizons“-Insel teilnehmen und euren Überraschungsgast bei der Arbeit unterstützen. Das Event wird schließlich bis 00:00 Uhr andauern.

Animal Crossing New Horizons: Winter-Update erscheint morgen, das steckt drin

Das Schlemmfest in Animal Crossing – Event-Guide

Gernod der Truthahn wird euch zum Schlemmfest anständig bekochen, anstatt selbst auf dem Teller zu landen. Um ein vollendetes Festmal zuzubereiten, fehlen Gernod allerdings noch einige Zutaten, die ihr ihm besorgen müsst. Entweder macht ihr euch dafür selbst auf die Suche oder besucht eure Nachbarn in ihren Häusern und erledigt für sie kleinere Gefallen. Sie werden sich mit einer benötigten Zutat bei euch bedanken.

Was hab ich davon Gernod zu helfen? Natürlich erhaltet ihr eine Vielzahl cooler Event-Objekte und Bastelanleitungen, wenn ihr Gernod beim Kochen unterstützt.

Wenn ihr Gernod helft, ermöglicht ihr euren Bewohnern Stück für Sück ein köstliches Thanksgiving-Mahl – und staubt selbst Belohnungen ab! © Nintendo

Folgende Gerichte wird der Meisterkoch schließlich zubereiten, wenn ihr ihm die richtigen Ingredienzen gebracht habt:

Muschelsuppe 3 Teppichmuschel Geheimzutat: 1 Kammmuschel



Kürbiskuchen 1 Orangekürbis 1 Gelbkürbis/Grünkürbis/Weißkürbis Geheimzutat: 1 Kürbisfarbe nach Wahl



Gratin 1 Miesmuschel (Südhalbkugel: Seeigel) 1 zufälliger Pilz oder eine Auster (Südhalbkugel: Kalmar) Geheimzutat: 1 Pazifik-Taschenkrebs



Bratfisch 1 Flunder (zufällig) 1 Kaiserschnapper (zufällig) 1 Kliesche (zufällig) Geheimzutat: 1 Schnabelbarsch



Geheimzutaten: Bei den Geheimzutaten handelt es sich um Zutaten, die nicht zwingend bei Gernod abgegeben werden müssen. Macht ihr es dennoch, erhaltet ihr für die ersten drei Gerichte ein zufälliges Möbelstück. Für das vierte Gericht erhaltet ihr mit der richtigen Geheimzutat das Schlemmfest-Bastelbuch. Darin sind alle Schlemmfest-Bastelanleitungen enthalten. Welche Geheimzutaten benötigt werden, deuten euch die Bewohner eurer Animal Crossing-Insel an, die sich in ihren Häusern selbst als Koch versuchen.

Was ist, wenn schon alle Gerichte ohne Geheimzutat gekocht worden? Das ist nicht schlimm, ihr könnt Gernod mit der geheimen Zutat im Gepäck einfach ein weiteres Mal ansprechen und wiederholt die Festspeise mit der speziellen Zutat.

Animal Crossing New Horizons schränkt das Zeitreisen vorerst ein

Objekte und Bastelanleitungen zum Schlemmfest

Folgende Items erhaltet ihr, wenn ihr Gernod mit den Zutaten versorgt, die er für die Zubereitung seiner Speisen benötigt:

Füllhorn

Schlemmfest-Boden

Schlemmfest-Tapete

Schlemmfest-Teppich

Habt ihr euch dann auch noch das Schlemmfest-Bastelbuch von Gernod besorgt, schaltet ihr die folgenden Möbel und Dekogegenstände in „Animal Crossing: New Horizons“ zur Herstellung frei:

Schlemmfest-Bräter

Schlemmfest-Dekoration

Schlemmfest-Getreidedeko

Schlemmfest-Kamin

Schlemmfest-Sockel

Schlemmfest-Stuhl

Schlemmfest-Tisch

Schlemmfest-Tischgedeck