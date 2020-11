Animal Crossing New Horizons schränkt das Zeitreisen vorerst ein

Nicht jeder Spieler von Animal Crossing: New Horizons nutzt das Zeitreisen als praktischen Exploit, um zu künftigen oder vergangenen Events im Spiel zu springen. Diejenigen, die es tun, sind dagegen nun um so verärgerter, denn seit dem letzten Winter-Update ist das Zeitreisen zu kommenden Anlässen, wie dem Schlemmfest oder dem Spielzeugtag nicht mehr möglich.

Keine Zeitreisen mehr in Animal Crossing: New Horizons?

Mit dem letzten großen Update war die Freude unter den Spielern zunächst groß, denn damit wurden die kommenden Anlässe wie das Erntedenkfest und Weihnachten vorbereitet sowie neue Inhalte in Form von Frisuren, Gegenstände und einer zusätzlichen Erweiterung des Hausspeichers hinzugefügt.

Nun haben die Nutzer jedoch festgestellt, dass der beliebte Zeitreise-Exploit nicht mehr möglich ist, um bereits vorzeitig zu den angekündigten Events zu reisen. Anscheinend können Spieler aktuell nur noch in die Vergangenheit, jedoch nicht mehr in die Zukunft springen.

Wie funktioniert das Zeitreisen? Stellt ihr auf eurer Nintendo Switch die Uhrzeit in den Systemeinstellungen eurer Konsole manuell um, könnt ihr in ACNH beliebig vor- oder zurückreisen. Einige sehen diese Funktion deshalb als Cheaten an, da es von Nintendo nicht vorgesehen ist, die Zeiten innerhalb des Echtzeitspiels derart zu manipulieren.

Warum hat Nintendo Zeitsprünge in ACNH verboten?

Bislang hat sich Entwickler Nintendo nicht zur der Reisebeschränkung in „Animal Crossing: New Horizons“ geäußert. Möglicherweise soll damit verhindert werden, dass Spieler durch Zeitreisende vor Events gespoilert und Überraschungen somit verdorben werden. Immerhin wurde die Neuerung nun kurz vor Weihnachten eingeführt, was durchaus zugunsten der Geheimhaltung einiger Ingame-Geschenk passiert sein könnte. Vielleicht ist die Zeitreise danach auch wieder uneingeschränkt möglich.

Gleichzeitig basiert das Konzept von New Horizons auf dem Echtzeitspielgefühl und möchte mit den nur stückweise zugänglichen Events die Langzeitmotivation der Spieler hochhalten. Springen sie jedoch nach eigenem Gusto zwischen den einzelnen Veranstaltungen hin und her, sinkt nicht nur die Vorfreude, sondern auch die Anzahl der Gründe das Game zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu starten.

Wie findet ihr die Beschränkung? nutzt ihr die Zeitreisen überhaupt? Teilt unsere eure Meinung dazu gerne unterhalb in den Kommentaren mit.