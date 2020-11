Animal Crossing New Horizons: Winter-Update erscheint morgen, das steckt drin

Am Ende des Video gibt Nintendo zudem bekannt, dass das nächste Update zu „Animal Crossing: New Horizons“ bereits Ende Januar 2021 erscheint.

Alle Inhalte, die im großen Winter-Update zu „Animal Crossing: New Horizons“ enthalten sind, haben wir euch im Folgenden aufgelistet:

Ebenfalls ein Feature, das sich Spieler von New Horizons lange Zeit gewünscht haben, betrifft die Übertragung der Speicherdaten . Dies wird ebenfalls mit der Aktualisierung am 19. November endlich möglich sein. Genauere Details dazu findet ihr einige Zeilen weiter unten.

Am kommenden Donnerstag, den 19. November 2020 erscheint das große Winter-Update zu Nintendos Animal Crossing: New Horizons für die Switch . Doch welche Inhalte erwarten uns? Freuen dürfen wir uns neben fröhlicher Feiertagsstimmung unter anderem auf zwei kommende Events, die ihr auch gemeinsam mit euren Freunden, der Familie und den Inselbewohnern feiern könnt: das Schlemmfest (26. November) und der Spielzeugtag (24. Dezember).

