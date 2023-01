Zelda: Tears of the Kingdom – Leak zeigt limitierte Switch OLED Edition

Diesen Mai wird The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlicht werden und es scheint, dass bereits eine limitierte Nintendo Switch OLED-Konsole zum Spiel geleakt wurde. Hier könnt ihr euch selbst ein Bild der angeblichen Spezial-Ausgabe der Konsole machen.

Ist das die Switch OLED zum neuen Zelda-Spiel?

Laut Insider Gaming wurden die Fotos zur neuen Limited Edition der Switch OLED zuerst im Forum der Gaming-Webseite Famiboards gesichtet. Daraufhin machten sie auf Reddit und anderen Social-Media-Plattformen die Runde.

Die Bilder zeigen eine weiße Docking-Station und goldene Joy-Con-Controller, die beide mit thematisch passenden Verzierungen bedruckt sind. Hier könnt ihr euch den Leak ansehen:

Sollte sich dieser Leak bestätigen, gesellt sich das neue OLED-Modell als neuestes Mitglied in die Reihe der limitierten Konsolen von Nintendo dazu und wäre wie dessen Vorgänger mit einem großen Game-Release verbunden.

Zu dieser Liste gehören auch das Pokémon Karmesin – Pokémon Purpur-OLED-Modell, welches am 4. November 2022 erschien und das Splatoon 3-Modell, das am 26. August 2022 veröffentlicht wurde.

Die vorherigen limitierten Konsolen wurden ohne ihr jeweiliges Spiel veröffentlicht, und es ist unklar, ob diese angebliche neue Konsole diesem Beispiel folgen wird. Die Fortsetzung von Breath of the Wild wurde erstmals während der E3 2019 angekündigt.

Der tatsächliche Titel des Spiels, der Releasetermin und ein Teaser-Trailer wurden während einer Nintendo Direct vom 13. September 2022 offiziell bestätigt.

„Tears of the Kingdom“ wird am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. Alle Informationen zur Vorbestellung des Spiels findet ihr in unserem umfangreichen Preorder-Guide. Gleichzeitig spekulieren Fans über ein Online-Feature im neuen Teil.