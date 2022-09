Zelda: Das Breath of the Wild-Sequel hat Namen, Releasetermin und neuen Teaser-Trailer

Zelda: Tears of the Kingdom heißt der Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das Sequel wurde bei der heutigen Nintendo Direct-Show mit einem neuen, kurzen Teaser-Trailer gezeigt. Der hat aber nicht nur endlich den Titel des Spiels enthüllt, sondern auch seinen Releasetermin.

Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 hat endlich einen Titel

Bisher wurde es offiziell immer nur das Sequel zu „Zelda: Breath of the Wild“ genannt, jetzt hat das Kind endlich einen richtigen Namen:

Der nächste Teil heißt Zelda: Tears of the Kingdom.

Dass Zelda BotW 2 nun „Zelda: Tears of the Kingdom“ heißt, dürfte für viel Aufregung und Wirbel sorgen. Immerhin wurde bereits im Vorfeld heiß debattiert, dass der Titel zu viel über die Story des Spiels verraten könnte.

Zelda: Tears of the Kingdom hat einen neuen Teaser-Trailer

Bei der heutigen Nintendo Direct wurde zum Abschluss auch noch ein sehr kurzer, aber knackiger Teaser-Trailer zu „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ gezeigt. Den könnt ihr euch hier ansehen:

Das ist zu sehen: Eine ganze Menge. Link stößt riesige Tore auf, stürzt sich durch die Wolkendecke herab, klettert an sich bewegenden Felsbrocken hoch (die offenbar rückwärts in der Zeit ablaufen) und klettert in einem völlig anderen Look an einer riesigen Wurzel hoch.

Last, but not least landet Link auf einer schwebenden Plattform. Bei der bleibt etwas unklar, was genau es damit auf sich hat. Es könnte sich dabei um eine Art Fluggerät handeln, das wir steuern können. Eventuell besteht aber auch nur die Möglichkeit, darauf zu landen.

Zelda: Tears of the Kingdom hat endlich einen Releasetermin!

Wann kommt Zelda BotW 2? Ursprünglich sollte der „Breath of the Wild“-Nachfolger noch in diesem Jahr erscheinen, dann wurde er auf 2023 verschoben. Jetzt gibt es einen genauen Termin für den Release. Haltet euch schon mal das folgende Datum frei:

„Zelda: Tears of the Kingdom“ erscheint am 12. Mai 2023.

Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Termin wirklich fest steht, nichts mehr dazwischen kommt und der Release auch wirklich am 12. Mai 2023 erfolgt. Im Kalender markieren und schon mal Daumen drücken kann nicht schaden. Vielleicht wollt ihr auch schon mal Urlaub einreichen.

Wie findet ihr den neuen Teaser-Trailer und den Release-Termin? Was sagt ihr zum Titel Zelda: Tears of the Kingdom?