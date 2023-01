Erst im vergangenen September hat Nintendo den Namen und das Releasedatum zum nächsten Eintrag im „The Legend of Zelda“-Franchise bekannt gegeben. Nun kursiert anscheinend bereits einige Werbung zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, wie ein niederländischer Reddit-Nutzer beweist.

Dieser postete ein Bild von einer Werbebroschüre, die ein interessantes Detail preisgibt. Denn „Tears of the Kingdom“ scheint über Online-Funktionen zu verfügen. Bei dem Werbematerial ist ganz deutlich ein großes Logo für Nintendos Online-Dienst Nintendo Switch Online zu erkennen.

Welche Features wird The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom haben?

Während sich einige Reddit-Nutzer in dem Beitrag sicher sind, dass sich die Online-Features nur auf den Cloud-Speicher beziehen, haben weitere Nutzer andere Ideen, was damit gemeint sein könnte oder was sie sich wünschen würden. Einige Fans sind sich sicher, dass damit DLCs gemeint sind, die der Vorgänger The Legend of Zelda: Breath of the Wild ebenfalls erhalten hat.

Andere Spieler wünschen sich ein ähnliches Feature wie bei dem 2013 für die Wii U erschienenen The Legend of Zelda: The Wind Waker HD. In dem Spiel konnte man Tingle-Flaschen finden, die Nachrichten von anderen Spielern enthielten. Auch konnte man eigene Mitteilungen verfassen und diese auf die Reise durch das Internet schicken. Weitere Nutzer werfen eher nicht ernst gemeinte Ideen für Online-Features in den Raum, wie etwa ein Goronen-Rennen oder einen Battle-Royale-Modus mit vielen Links.

Was die Online-Features in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ bereithalten, werden die Spieler spätestens mit dem Release am 12. Mai 2023 erfahren. Wie in den bisherigen Trailern zu sehen war, wird unser Held Link in seinem nächsten Abenteuer die Himmel über Hyrule erkunden. Außerdem wurde verraten, dass das Masterschwert zerbrochen ist. Link könnte sich auf seine Reise begeben, um diese heilige Klinge neu zu schmieden.