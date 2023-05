Ekotsi’u-Schrein blitzschnell meistern – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es so viele Schreine, dass man sie kaum mitzählen kann. Aber das macht auch nichts, solange wir sie einen nach dem anderen abschließen und langsam an mehr Ausdauer und Herzen kommen.

In dieser Hilfestellung haben wir euch die Lösung des Ekotsi’u-Schrein bereitgestellt, den ihr damit sehr schnell vervollständigen könnt.

Fundort Ekotsi’u-Schrein

Wo finde ich den Ekotsi’u-Schrein? Der Ekotsi’u-Schrein befindet sich am Stall des Waldes, im Nordosten des Spähpostens, wo ihr zum Beispiel für die Feen-Quest (hier mehr erfahren) vorbeisehen müsst.

Der Fundort des Ekotsi’u-Schrein. © Nintendo/PlayCentral.de

Weg durch den Ekotsi’u-Schrein

Im Ekotsi’u-Schrein dreht sich alles um den Fall und Aufstieg. Und hier ist der Name Programm. Im ersten Raum sehen wir einen Schalter und wenn wir ihn betätigen, schießt der Felswürfel nach vorne auf die andere Seite.

Wir selber müssen auf diese Seite, nur können wir nicht gleichzeitig auf dem Schalter und auf dem Block stehen. Oder doch? Na klar!

Betätigt den Schalter und lasst den Felsblock zurückkommen. Jetzt stellt ihr euch auf den Würfel und aktiviert eure Fähigkeit Zeitumkehr. Dann schießt der Block (in der Zeit zurück) wieder nach vorne.

Die Zeitumkehr ist unser Helfer. © Nintendo/PlayCentral.de

Folgt dann der Treppe in den zweiten Raum. Hier geht es direkt weiter mit dem nächsten Rätsel.

Von der rechten, oberen Seite plumpst ein Stahlwürfel hinab. Auch hier gehen wir nach dem gleichen Schema vor. Klettert erst auf den Würfel und aktiviert dann die Zeitumkehr. Dann gelangt ihr auf dem Würfel nach oben.

Wir müssen nach oben! © Nintendo/PlayCentral.de

Oben haben wir nun die Möglichkeit noch einmal zurückzuspringen, um an die Truhe zu gelangen. Sie enthält ein Sonanium-Schild, das den Energieverbrauch von befestigen Sonau-Bauteilen senkt.

Lösung im Ekotsi’u-Schrein

Im letzten Raum sehen wir einen Druckschalter und rechts unten einen viereckigen Stahlwürfel. Was müssen wir hier tun? Wir haben bereits gelernt, mit der Zeitumkehr umzugehen und hier spielt es noch einmal eine finale Rolle.

Der erste Schritt sieht vor, dass wir etwas auf dem Schalter stellen. Er dient der Aktivierung der Druckplatte im vorderen Teil des Raumes. Wir müssen uns selbst von dieser Plattform in die Luft schießen lassen.

Wie müssen wir vorgehen? Vorerst müssen wir den Stahlwürfel auf den Schalter stellen und einige Zeit verstreichen lassen (wichtig!), denn der Schalter muss die eigentliche Ausgangsposition des Würfels darstellen.

Würfel hinstellen und warten. Dann hoch und Zeitumkehr. © Nintendo/PlayCentral.de

Dann können wir den Würfel anheben und etwas mit ihm herumspielen, ehe wir ihn dann einfach abstellen. Spielt so lange mit dem Würfel, bis ein paar Sekunden Zeit vergangen sind. Das müssen mindestens so viele Sekunden sein, die ihr benötigt, um zur großen Platte zu gleiten.

Dann aktiviert ihr schließlich die Zeitumkehr und der Würfel fliegt ein wenig durch die Luft, ehe er wie zuvor auf dem Schalter landet. In der Zeit fliegt ihr dann nur noch schnell zur Plattform und werdet in die Luft geschossen.

Die Lösung dieses Schreins ist im Grunde ganz einfach, aber man muss schon erst einmal darauf kommen.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir übersichtlich zusammengefasst haben. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Game!