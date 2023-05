Maya-tsino’u-Schrein meistern in Zelda Tears of the Kingdom (Lösung)

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es mega viele Schreine, die nur auf euch warten. Wenn wir sie lösen, bekommen wir eine wertvolle Belohnung, die die Macht besitzt, Link zu stärken. Aber es gibt Schreine und es gibt Schreine.

In dieser Lösung werfen wir einen Blick auf den äußerst kniffligen Maya-tsino’u-Schrein, der es durchaus in sich hat. Falls ihr hier nicht weiterkommt, ist das gar kein Problem. Wir verraten euch den genauen Lösungsweg.

Maya-tsino’u-Schrein meistern in Zelda Tears of the Kingdom

Fundort von Maya-tsino’u-Schrein

Doch zunächst einmal müssen wir den Schrein erst einmal finden. Falls ihr schon den Turm freigeschaltet in Ebene von Hyrule freigeschaltet habt, dann könnt ihr euch direkt hierhin teleportieren. Der Schrein ist hier direkt in der Nähe. Und falls nicht, sucht einfach südlich von Inneres Hyrule im nächstbesten Gebiet (südöstlich).

Wo finde ich den Maya-tsino’u-Schrein? Der genaue Fundort des Maya-tsino’u-Schrein lautet Alter Umschlagplatz. Ihr könnt ihn hier bei uns auf der nachfolgenden Karte einsehen.

Fundort des Maya-tsino’u-Schrein. © Nintendo/PlayCentral.de

Das Rätsel von Maya-tsino’u-Schrein

Im Maya-tsino’u-Schrein werden wir mit der Problemfixierung konfrontiert und hier ist der Name Programm.

Zunächst einmal springen wir über die sich rotierende Plattform auf die andere Seite. Zu unserer linken Seite sehen wir das Ziel, verschlossen hinter einem Stahltor. Und zu unserer rechten Seite erblicken wir eine Truhe, ebenfalls hinter Gittern.

In der Mitte dieser Plattform treten wir erst einmal auf den viereckigen Knopf, der sich grün färbt und die Wand hinten links im Raum umdreht. Das ist die Zielscheibe, die wir mit der Kugel erwischen müssen.

Die goldene Steinsäule (rechts daneben) dreht das Konstrukt in der Mitte, wenn wir dagegen schlagen. Das ist wichtig für die Lösung. Ebenfalls wichtig sind die drei grünen Säulen, die ihr überall festkleben.

Das Rätsel vom Maya-tsino’u-Schrein. © Nintendo/PlayCentral.de

Die Lösung von Maya-tsino’u-Schrein

Wie löse ich das Kugel-Rätsel im Maya-tsino’u-Schrein? In der Mitte des Raumes sehen wir eine große Steinkugel, die unentwegt in den Abgrund rollt. Alles dreht sich also um die Steinkugel.

Doch zunächst einmal müssen wir uns einen Tennisschläger basteln. Erinnert ihr euch an die sich drehende Plattform vom Anfang? Die können wir abziehen und als gigantischen Tennisschläger umbauen, indem wir sie auf das Konstrukt in der Mitte kleben (siehe Bild).

Weiter geht es mit der Punktlandung. Ihr müsst nun die goldene Säule in dem Moment aktivieren, wenn sich die Kugel zwischen der Markierung 1 und 2 befindet. So könnt ihr die Steinkugel mit voller Wucht gegen die Zielscheibe donnern. Sie braucht nämlich richtig Schwung.

Beachtet die markierten Stellen. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr im richtigen Moment zugeschlagen habt, fliegt die Kugel gegen die Zielscheibe und der Weg zum Ziel ist frei.

Wie komme ich an die Kiste?

Doch womöglich möchtet ihr nicht direkt zum Ziel, sondern noch die zweite Zielscheibe auf der rechten Seite treffen? Dann geht es an dieser Stelle weiter.

Holt einen Stamm und verbindet sie mit einer der grünen Säulen. Tragt beide nach rechts zu der viereckigen Wand und verbindet alles so, dass die Wand ein Stück nach oben gedrückt wird (siehe Bild).

Die zweite Lösung. © Nintendo/PlayCentral.de

Es muss gar nicht super viel Höhe entstehen. Ein Stück wie bei uns auf dem Bild reicht schon aus, damit die Kugel durch den Schlitz schießt.

Steinkugel richtig treffen: Nun gilt es nur noch noch, die Kugel im richtigen Moment zu treffen. Und das ist der Moment, wenn die Kugel die Markierung 1 unmittelbar passiert hat (siehe Markierungen oben).

Falls es euch das nicht sofort gelingt, könnt ihr es mehrmals versuchen. Die Kugel kommt schließlich immer wieder. Mit ein wenig Übung solltet ihr den richtigen Winkel treffen und die zweite Schielscheibe ist euer! Als Belohnung gibt es ein schmackhaftes Ausdauer-Elixier.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!