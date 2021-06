Xbox Series X Mini-Kühlschrank vorgestellt: Bald könnt ihr die coole Xbox-Minibar kaufen

Die Xbox Series X musste sich mehr als einmal den Vergleich mit einem Kühlschrank gefallen lassen. Microsoft lässt das nicht auf sich sitzen und bringt nun wahrhaftig den bereits angedeuteten Mini-Kühlschrank heraus, der nicht nur für Stars als lustiger Werbegag erhältlich ist: Nein, Xbox meint es ernst und veröffentlich den putzigen Freezer für alle.

Xbox Mini-Kühlschrank ab Winter 2021 erhältlich

Der Xbox-Kühlschrank wurde bereits im April von Microsoft bestätigt und wird wohl das Haushaltsgerät für Gamer*innen schlechthin werden. Wer kann immerhin behaupten seine Erfrischungen zwischen ein paar Runden des kommenden Halo: Infinite oder Stalker 2 in einer Konsole zu lagern?

Unter dem Motto „Xbox & Chill“ stellte Microsoft also die kleine Version des berühmten Meme-Kühlschranks in ihrer E3-Präsentation vor und bestätigte in dem Trailer einmal mehr, dass sie den Release der Minibar vollkommen ernst meinen und den kleinen Kühl-Kumpel noch dieses Jahr veröffentlichen werden:

Wann erscheint der Mini-Kühlschrank? Die Minibar im Design der Xbox Series X erscheint im Winter 2021. Eine Möglichkeit zur Vorstellung ist bislang nicht bekannt. Sobald die Preorder startet, erfahrt ihr es jedoch hier.

© Xbox

Full Size-Versionen stehen bei Snoop Dog und Co.

Vielleicht ist in den nächsten Monaten auch noch eine lebensgroße Version des Xbox-Kühlschranks drin, immerhin besitzen bereits einige bekennende zockende Promis wie Rapper Snoop Dogg oder verschiedene Streamer*innen eine Fullsize-Variante. Rein architektonisch wäre es also möglich. Für mehr als ein paar Getränkedosen und kleinere Snacks reicht der Innenraum des Mini-Kühlschranks nämlich nicht aus.

Xbox Series X: Kühlschrank-Meme wird für alle Wirklichkeit