Xbox Series X-Kühlschrank wird zur Realität und Snoop Dog hat ihn auch

Eines der wohl bekanntesten Memes zur Xbox Series X ist wohl der Kühlschrank, dem die Konsole tatsächlich verblüffend ähnlich sieht. Nun wurde die Parodie zur Realität, denn wie eine YouTuberin und Snoop Dogg zeigen, gibt es ihn in dreifacher Ausführung: Den Xbox Series X-Kühlschrank.

Mit diesem Meme hat es angefangen und nun wurde es von Microsoft selbstironisch in die Realität umgesetzt. © Microsoft

Ein Meme wird wahr: Der echte Xbox Series X-Kühlschrank

In einem ihrer neuesten Videos zeigt Tech-YouTuberin iJustine das Unboxing des Xbox Series X-Kühlschranks und beweist damit, dass das Meme tatsächlich in die Tat umgesetzt wurde. Der massive Konsolen-Werbegag ist damit wohl das stylischste Haushaltsgeräte, das man sich vorstellen kann:

Doch nicht nur iJustine hat den ikonischen Next-Gen-Kühlschrank. Insgesamt gibt es drei Exemplare von dem real gewordenen Meme. Das zweite, gut gefüllte Gerät, inklusive Xbox-Kuchen und gekühlter Goldketten, besitzt Rapper Snoop Dog, der das Video dazu kurzzeitig auf seinem Instagram-Account postete, danach jedoch wieder löschte.

Snoop Dogg has an Xbox Series X fridge pic.twitter.com/7SUCJYdk36 — Wario64 (@Wario64) October 24, 2020

Microsoft kann über sich selbst lachen

Dass Microsoft die ganzen Memes offenbar mit Humor nimmt, hat das Unternehmen bereits im Frühjahr bewiesen und schon erste Berechnungen dazu angestellt mit welchen Maßen das gute Stück im Vergleich zum Konsolen-Vorbild aufwarten müsste:

Kann man den Xbox Series X-Kühlschrank kaufen? Leider nicht. Das dritte Exemplar, das gefertigt wurde, ist wohl ebenso wenig wie die beiden anderen Modelle nicht zum Verkauf und eher als Werbegag bestimmt. Wie iJustine in ihrem Video erklärt, wird Nummer 3 allerdings via Giveaway verlost und kann gewonnen werden.

Die Xbox Series X-Konsole dagegen wird gemeinsam mit dem S-Modell am 12. November 2020 für alle erscheinen und kann bereits vorbestellt werden. Vielleicht finden sich anschließend auch noch so viele Kaufinteressenten, dass der passende Kühlschrank in Serie geht? Wir halten euch über das Real-Life-Meme jedenfalls auf dem Laufenden!