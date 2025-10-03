Xbox Game Pass Ultimate teurer – Call of Duty-Rabatt fällt weg

Microsoft hat kürzlich eine Änderung am Xbox Game Pass Ultimate vorgenommen, die bei vielen Abonnenten für Unmut sorgt. Ab sofort steht der 10% Rabatt auf Call of Duty-Zusätze, wie COD Points und den BlackCell Battle Pass, nicht mehr zur Verfügung. Diese Änderung betrifft beliebte Titel der Reihe, einschließlich Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone.

Preisanstieg und neue Inhalte

Warum gibt es einen Preisanstieg beim Xbox Game Pass Ultimate? Neben dem Verlust dieses beliebten Vorteils hat Microsoft am 1. Oktober 2025 auch eine Preiserhöhung für den Xbox Game Pass Ultimate angekündigt. Der monatliche Preis steigt von 19,99 Euro auf 29,99 Euro. Neue Abonnenten sind von dieser Erhöhung sofort betroffen, während bestehende Kunden bis zum 4. November 2025 Zeit haben, sich auf die Änderung einzustellen.

Um die Preiserhöhung abzufedern, hat Microsoft fast 50 neue Spiele in den Ultimate-Tier aufgenommen. Dazu gehören Spielehits wie die Assassin’s Creed-Reihe, Hogwarts Legacy und zahlreiche Far Cry-Titel. Zudem wurde Fortnite Crew für Xbox Game Pass Ultimate Abonnenten als zusätzlicher Vorteil hinzugefügt.

Reaktionen der Community

Wie hat die Community auf die Änderungen reagiert? Die Reaktionen der Abonnenten auf die Entfernung des Call of Duty-Rabatts und die Preiserhöhung sind größtenteils negativ. Viele sind überrascht und enttäuscht, insbesondere da Activision-Blizzard, der Publisher von Call of Duty, seit 2023 zu Microsoft gehört.

Die Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft für 69 Milliarden Euro brachte viele beliebte Titel unter das Microsoft-Banner, darunter Tony Hawk’s Pro Skater, Diablo, World of Warcraft und Crash Bandicoot. Trotz der Integration dieser Titel und der Verfügbarkeit im Xbox Game Pass Ultimate bleibt der Unmut über die jüngsten Änderungen bestehen.

Zukünftige Entwicklungen

Welche Entwicklungen sind in der Zukunft zu erwarten? Ein weiteres Highlight für Xbox Game Pass Ultimate Abonnenten ist die bevorstehende Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025. Dies zeigt, dass Microsoft weiterhin auf die Integration neuer Spiele setzt, trotz der Rückschläge bei den Abonnenten.

Dustin Blackwell, Direktor für Gaming- und Plattformkommunikation bei Microsoft, äußerte sich zu den aktuellen Entwicklungen. Er erklärte, dass Preissteigerungen nie einfach sind, betonte jedoch, dass Microsoft mehr Wert in die Abonnements integrieren möchte. Blackwell versicherte, dass das Feedback der Nutzer berücksichtigt wird, um zukünftige Entscheidungen zu treffen.

Was hältst du von der Entfernung des Call of Duty-Rabatts und der Preiserhöhung? Teile deine Meinung in den Kommentaren!