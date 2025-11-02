Xbox Game Pass – S.T.A.L.K.E.R. 2 und weitere Titel verschwinden im November 2025

Am 15. November 2025 wird der Xbox Game Pass mindestens fünf Titel verlieren. Dies betrifft unter anderem S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ein beliebtes Spiel, das erst im November 2024 hinzugefügt wurde. Diese Veränderung zeigt, dass die Rotation der Spiele im Xbox Game Pass ein dynamischer Prozess ist.

Die betroffenen Spiele

Welche Spiele werden entfernt? Neben S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl verlassen auch Football Manager 2024, Frostpunk, Spirittea und Blacksmith Master den Game Pass. Besonders überraschend ist der mögliche Abgang von Blacksmith Master, da es erst im August 2025 in den Dienst aufgenommen wurde. Diese Entscheidung könnte jedoch ein Fehler sein, weil solche Spiele normalerweise länger im Katalog bleiben.

Besonderheiten der Entfernung

Warum ist die Entfernung von Blacksmith Master ungewöhnlich? Die Tatsache, dass Blacksmith Master so kurz nach der Veröffentlichung entfernt werden soll, ist ungewöhnlich. Indie-Spiele bleiben in der Regel mindestens ein Jahr im Game Pass, während große Titel wie von 2K bekanntermaßen schneller rotieren. Daher könnte es sich um einen Fehler handeln, der in den kommenden Tagen geklärt wird.

Neuzugänge im November

Welche neuen Spiele kommen im November dazu? Während einige Spiele den Game Pass verlassen, stehen bereits neue Titel in den Startlöchern. Call of Duty: Black Ops 7 wird am 14. November 2025 als Highlight erscheinen. Auch Football Manager 2026 wird ab dem 4. November 2025 als Day-One-Titel verfügbar sein.

Was du wissen solltest

Was bedeutet das für dich? Als Game Pass-Abonnent ist es wichtig, die Spiele zu spielen, die du noch nicht ausprobiert hast, bevor sie den Katalog verlassen. Der Game Pass bleibt jedoch attraktiv durch die ständige Ergänzung neuer Titel.

