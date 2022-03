Xbox Game Pass: Microsoft erinnert mit perfekt getimten Tweet an die Vorteile des Service

Sony hat gestern mit dem Zusammenschluss von PS Plus und PS Now endgültig die Gerüchte bestätigt. Im Endeffekt hat sich die Erneuerung der beiden Services aber nicht als der große Xbox Game Pass-Konkurrent entpuppt.

Trotzdem hat Microsoft den perfekten Zeitpunkt ausgesucht, um noch einmal zu zeigen, was der Xbox Game Pass kann und ganz zufällig sind das die Sachen, die im neuen PS Plus Premium nicht dabei sein werden.

Microsoft macht klar, was der Xbox Game Pass besser macht als PS Plus Premium

Nach der Ankündigung von Sony gestern, hat Microsoft kurze Zeit später diesen Tweet veröffentlicht:

we love options!

🎮 Play brand new games on DAY ONE

✨ Blockbusters and indies

💚 Xbox Game Studios, EA Play, [email protected] & more pic.twitter.com/aHgKMzDVmC — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) March 29, 2022

An sich wäre der Tweet nicht allzu bemerkenswert, da Microsoft immer wieder betont, was der Xbox Game Pass kann. Aber im Blick auf die Ankündigung von Sony erscheint das Ganze doch sehr kalkuliert. Denn PS Plus Premium wurde enthüllt und mehr Infos dazu lest ihr hier:

Offiziell: PS Plus wird umgebaut – hier gibt’s alle Infos zur Game Pass-Konkurrenz

Was ist der große Unterschied? Viele hatten den Zusammenschluss von PS Plus und PS Now als den großen Game Pass-Konkurrenten angesehen. Dabei haben viele basierend auf den Gerüchten gehofft, dass auch die Exclusives von Sony direkt zum Launch dabei sind. Aber das wird nicht der Fall sein.

Stattdessen werden die großen Spiele von Sony weiterhin ganz normal zum Vollpreis angeboten, ohne sie direkt im Service zu veröffentlichen. Der Publisher hat sich abseits von ein paar Core-Titeln wie Spider-Man: Miles Morales oder Returnal nicht dazu geäußert, was im Angebot sein wird.

Genau hier kommt Microsoft ins Spiel und kommt mit dem perfekt getimten Tweet um die Ecke, um die Unterschiede klar zu stellen, die zwischen den beiden Abo-Services bestehen. Das ist natürlich ein sehr gewiefter Weg von Microsoft, um zu sagen, dass es im Game Pass Day One-Exclusives sowie AAA- und Indie-Spiele zum Launch gibt.

Kein Angriff gegen Sony: Es ist aber wichtig zu sagen, dass das kein ernst gemeinter Angriff gegen Sony ist. Alle Konsolenhersteller haben sich in der Vergangenheit immer wieder mal in Social Media-Posts gegenseitig ein wenig angestachelt, aber es ist kein direkter Aufruf, gegen die andere Seite zu schießen.

Denn auch ohne Sony zu erwähnen, merkt man durch den Zusatz „Wir lieben Optionen!“, dass Microsoft die Konkurrenz begrüßt und sie mit dem Tweet eben zeigen, was sie bieten.

Die Umstellung zum neuen System mit unter anderem PS Plus Premium wird voraussichtlich im Juni gestartet.