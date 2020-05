In regelmäßigen Abständen erhält der Xbox Game Pass neues Futter. Doch auf der Kehrseite der Medaille verschwinden einige Einträge in der Bibliothek auch ab und an. So werden schon bald auf einem Schlag insgesamt 10 Spiele gestrichen, die ihr noch schnell spielen solltet.

Die Spiele unterteilen sich dabei auf in zwei Plattformen, einmal verschwinden also welche, die nur auf dem PC oder der Xbox One spielbar sind, während andere von beiden Plattformen entfernt werden.

10 Spiele in Xbox Game Pass gestrichen

Diese Games misst ihr bald auf der Xbox One:

Diese Games verlassen die PC-Plattform:

Aber wann verschwinden die Spiele aus dem Xbox Game Pass? Die Spiele sind noch bis zum 15. Mai 2020 auf der jeweiligen Plattform spielbar. Wenn ihr euch also noch an ihnen versuchen möchtet, solltet ihr euch beeilen.

Darunter befindet sich unter anderem Red Dead Redemption 2, weshalb GTA V kürzlich den Platz geräumt hat.