GTA Online – 2x Biker-Boni und mehr in dieser Woche

In „GTA Online“, dem Online-Ableger von GTA 5, erhaltet ihr aktuell ein paar Boni auf Biker-Angelegenheiten. Wenn ihr also lieber als Biker auf eurem Chopper eure Runden durch Las Santos dreht, solltet ihr in dieser Woche unbedingt in den Online-Titel hineinsehen, es lohnt sich!

Um die Biker Sell Missions (Verkaufsmissionen) und die Clubhouse-Missionen zu erledigen, benötigt ihr ein entsprechendes Gefährt mit zwei Rädern. Wenn ihr die Aufträge dann abschließt, winken doppelte Belohnungen ab sofort bis zum 13. Mai 2020.

Zudem wartet eine doppelte Ausschüttung an „GTA-Dollar“ und RP in allen Rockstar Transform Races (Verwandlungsrennen) auf euch. Hier gilt es, sich nicht auf ein Vehikel wie ein Motorrad festzulegen. Ihr werdet während der Fahrt transformiert und erhaltet am laufenden Band neue Vehikel wie Supersportwagen, Motorräder oder Flugzeuge, um den jeweiligen Parkour zu meistern.

Alien-Schlägerei und Supersportwagen am Glücksrad

Davon ab tauchen aktuell an allen Ecken und Kanten Alien-Gangs in GTA Online auf, die auf unschuldige Spieler einprügeln und Los Santos so zu einem gefährlichen Pflaster machen. Da hilft nur? Na, mitprügeln!

Warum die Stadt im Alien-Chaos versinkt, erfahrt ihr hier:

GTA Online: Rockstar sponsert die Alien-Schlägereien

Zudem könnt ihr in dieser Woche einen neuen Gewinn einfahren am Glücksrad des Casinos. Der Supersportwagen Coil Cyclone wartet auf euch: