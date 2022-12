Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele im Dezember 2022

Der Xbox Game Pass biete jeden Monat neue Spiele für seine Mitglieder. Einige Alte fallen dafür raus. Da der Dezember schon angefangen hat, kommen bereits die ersten Titel in die Bibliotheken der Xbox- und PC-Spieler. Welche Spiele das sind und wann sie erscheinen, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Dezember: Diese Spiele erwarten euch im Xbox Game Pass

Neuer Monat, neue Spiele. Der Xbox Game Pass wandelt sich jeden Tag ein bisschen. Alte Spiele fliegen raus, dafür kommt frischer Wind durch neue, große Titel dazu. So auch diesen Dezember. Elf Titel verlassen das Sortiment. Wenn ihr sie dauerhaft behalten wollt, macht Gebrauch von den Angeboten, solange sie noch im Game Pass verfügbar sind.

Diese Spiele verlassen den Game Pass:

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Breathedge (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Firewatch (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Lake (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) One Piece: Pirate Warriors 4 (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Neoverse (Cloud und Konsole)

(Cloud und Konsole) Race with Ryan (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Rory McIlroy PGA Tour (Konsole) EA Play

(Konsole) EA Play Transformers: Battlegrounds (Cloud, Konsole und PC)

Wo andere gehen, ist Platz für Neues und genau das gibt es im Dezember für Xbox und PC. Unter den hinzugefügten Spielen befindet sich der neuste LEGO Star Wars-Teil. Spielt die gesamte Geschichte Skywalkers mit allen Trilogien in der beliebten LEGO-Optik durch.

Metal: Hellsinger kommt zwar nur für Xbox One, ist aber dennoch einen Blick wert. Bewegt euch in dem Shooter rhythmisch zur Musik und tötet eure Gegner. Wer auf Metal steht, kommt hier definitiv auf seine Kosten.

Auch die verrückt Welt von High on Life ist ab 13. Dezember verfügbar. Der Co-Autor von Rick and Morty hat eine durchgedrehte Welt geschaffen, in der ihr mit sprechenden Waffen die Erde vor einer Invasion verteidigen müsst. Wer den Humor von „Rick and Morty“ feiert, wird auch hier seinen Spaß haben.

Die Übersicht: Das ist neu im Dezember 2022

1. Dezember: Eastward (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) 1. Dezember: The Walking Dead: The Final Season (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) 1. Dezember: Totally Reliable Delivery Service (PC)

(PC) 6. Dezember: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) 6. Dezember: Hello Neighbor 2 (Cloud. Konsole, PC)

(Cloud. Konsole, PC) 8. Dezember: Chained Echoes (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) 8. Dezember: Metal: Hellsinger (Xbox One)

(Xbox One) 13. Dezember: High on Life (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) 13. Dezember: Potion Craft (Konsole, PC)

(Konsole, PC) 15. Dezember: Rainbow Billiy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Konsole, PC)

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es trotzdem. Eigentlich sollte Mitte des Monat eine Game of the Year Edition zu Hot Wheels Unleashed erscheinen. Die ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden.