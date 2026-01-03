Hollow Knight: Silksong gewinnt Game of the Year bei den Steam Awards 2025

Die Steam Awards 2025 sind entschieden – und mit ihnen auch eine Reihe spannender Überraschungen und verdienter Auszeichnungen. Wie jedes Jahr durften registrierte Nutzer auf der Plattform über ihre Favoriten abstimmen. Die finale Abstimmungsrunde lief begleitend zur Steam Winteraktion vom 18. Dezember 2025 bis zum 3. Januar 2026. Insgesamt wurden Preise in elf Kategorien vergeben – von Game of the Year bis hin zu Bestes Spiel auf dem Steam Deck.

Hollow Knight: Silksong holt den Hauptpreis

Welches Spiel wurde Game of the Year? Der große Gewinner des Jahres 2025 ist Hollow Knight: Silksong, das sich den prestigeträchtigen Titel Game of the Year sichern konnte. Damit setzte sich das Metroidvania von Team Cherry gegen starke Konkurrenz wie Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch, Arc Raiders und Kingdom Come: Deliverance 2 durch.

Silksong überzeugte nicht nur durch seine atmosphärische Welt, sondern auch durch herausforderndes Gameplay – was ihm zusätzlich den Award in der Kategorie Bestes Spiel, in dem du schlecht bist einbrachte. Diese eher humorvolle Kategorie würdigt besonders anspruchsvolle Titel, bei denen Frust und Ehrgeiz Hand in Hand gehen.

Clair Obscur: Expedition 33 punktet mit Musik

Welche Auszeichnung erhielt Expedition 33? Auch wenn Clair Obscur: Expedition 33 knapp an der Game-of-the-Year-Krone vorbeischrammte, konnte es dennoch einen wichtigen Preis mit nach Hause nehmen: Bestes Soundtrack. Die musikalische Untermalung von Sandfall Interactives Rollenspiel wurde für ihre emotionale Tiefe und Vielfalt gelobt.

Zusätzlich veröffentlichte das Studio eine kostenlose Dankeschön-Aktualisierung für alle Plattformen kurz nach den Game Awards 2025, die neue Endgame-Herausforderungen bietet – ein willkommener Bonus für Fans des Spiels.

Weitere Gewinner im Überblick

Welche Spiele wurden in den anderen Kategorien ausgezeichnet? Hier ist eine Übersicht der Preisträger in den restlichen Kategorien der Steam Awards 2025:

Kategorie Gewinner VR-Spiel des Jahres The Midnight Walk Labor of Love Baldur’s Gate 3 Bestes Spiel auf dem Steam Deck Hades 2 Besser mit Freunden PEAK Herausragender visueller Stil Silent Hill f Innovativstes Gameplay ARC Raiders Storyreichstes Spiel Dispatch Sit Back and Relax RV There Yet?

Besonders erwähnenswert ist Hades 2, das nicht nur auf der Steam Deck hervorragend läuft, sondern auch eine beeindruckende Nutzerbewertung von 95–96 % aufweist. Auch Baldur’s Gate 3 konnte erneut glänzen und sicherte sich den „Labor of Love“-Preis – ein Zeichen für den anhaltenden Support durch Entwickler Larian Studios.

Ausblick auf 2026

Was erwartet uns von den Siegern in Zukunft? Schon jetzt ist bekannt, dass Hollow Knight: Silksong 2026 mit kostenlosem DLC weiter ausgebaut wird. Die Erweiterung Sea of Sorrow soll neue Waffen, Areale und Gegner enthalten. Auch wenn viele Details noch im Dunkeln liegen, ist klar, dass sich Fans auf weitere Inhalte freuen dürfen.

Ob Clair Obscur: Expedition 33 ebenfalls neue Inhalte erhält, ist derzeit unklar. Die Nachfrage ist jedoch groß, und angesichts des Erfolgs dürfte Sandfall Interactive entsprechende Pläne zumindest in Erwägung ziehen.

Die Steam Awards 2025 verdeutlichen erneut, wie vielfältig und lebendig die PC-Spieleszene ist. Von ambitionierten Indie-Hits bis zu technisch beeindruckenden Großproduktionen – das Jahr 2025 hatte für alle etwas zu bieten.

Was hältst du von den diesjährigen Gewinnern? Haben deine Favoriten es auf die Liste geschafft, oder siehst du manche Entscheidungen kritisch? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!