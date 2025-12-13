Xbox Game Awards-Flop – Keine neuen Game Pass-Hits angekündigt

Die Xbox-Präsentation auf den Game Awards 2025 war für viele enttäuschend. Statt großer Enthüllungen oder exklusiver Premieren zeigte Microsoft lediglich eine zweiminütige Montage bereits verfügbarer Spiele im Xbox Game Pass – ohne konkrete Ausblicke auf neue Inhalte. Damit verpasste der Konzern eine wichtige Gelegenheit, zum Jahresende ein starkes Zeichen zu setzen.

Obwohl Titel wie Clair Obscur: Expedition 33 oder Call of Duty: Black Ops 7 in der gezeigten Montage vorkamen, fehlten klare Ankündigungen zu zukünftigen Veröffentlichungen im Abo-Service. Die Auswahl an gezeigten Spielen stammte überwiegend von Drittentwicklern und ließ Microsoft-eigene Marken weitgehend außen vor.

Reaktionen auf die Game Awards-Präsentation

Warum war die Xbox-Präsentation so enttäuschend? Viele hatten mit großen Neuigkeiten zum Xbox Game Pass gerechnet, doch der kurze Clip mit musikalischer Untermalung durch Johnny Cashs (Ghost) Riders in the Sky blieb oberflächlich. Zwar gab es Anspielungen auf Spiele wie The Outer Worlds 2, Minecraft und Fallout 76, doch konkrete neue Game-Pass-Zugänge wurden nicht genannt.

Der Clip zeigte einen Hausmeister bei seiner nächtlichen Tour durch Spielwelten, was zwar kreativ inszeniert war, aber keine inhaltlichen Neuigkeiten bot. Für viele wirkte das wie ein Rückblick statt ein Ausblick – ein Symbol für die aktuelle Unsicherheit rund um den Game Pass.

Preiserhöhung sorgt für Unmut

Wie wirkt sich die Preissteigerung auf die Wahrnehmung aus? Seit Oktober 2025 kostet Xbox Game Pass Ultimate 29,99 Euro pro Monat – ein Anstieg um rund 50 Prozent. Zwar kamen mit dieser Änderung fast 50 neue Spiele auf die Plattform, viele durch die Partnerschaft mit Ubisoft+, doch die Community reagierte überwiegend negativ.

In sozialen Medien und Foren häuften sich Beschwerden über das neue Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten empfinden viele die Anhebung als unpassend. Erste Analysen zeigen auch vermehrte Kündigungen von Abonnements.

Spiele-Ankündigungen für 2026

Welche neuen Titel kommen 2026 in den Game Pass? Trotz der schwachen Präsenz auf den Game Awards steht der Xbox Game Pass nicht still. Für das Jahr 2026 sind bereits rund 40 neue Spiele bestätigt, viele davon mit Tag-1-Verfügbarkeit im Abo. Besonders interessant für Januar-Abonnenten: MIO: Memories in Orbit (ab 20. Januar) und Nova Roma (ab 22. Januar, nur PC).

Auch große Franchises kehren zurück. Titel wie Fable, Forza Horizon 6 oder Gears of War: E-Day sind für 2026 vorgesehen. Microsoft setzt dabei auf eine Mischung aus bekannten Marken und neuen Indie-Perlen.

Die vollständige Liste der angekündigten Spiele für 2026

Welche Spiele wurden bisher für 2026 angekündigt? Hier ist die bisher bekannte Übersicht aller Titel, die 2026 neu in den Xbox Game Pass aufgenommen werden sollen:

Aphelion

Armatus

At Fate’s End

Awaysis

Beast of Reincarnation

Beastro

Clockwork Revolution

Crowsworn

Darkwood 2

Denshattack!

Echo Generation 2

Erosion

Fable

Forza Horizon 6

Freestyle Football 2

Gears of War: E-Day

High on Life 2

Menace

MIO: Memories in Orbit

Mixtape

Nirvana Noir

Nova Roma (nur PC)

Outbound

Persona 4 Revival

Planet of Lana 2: Children of the Leaf

Raji: Kaliyuga

Replaced

Resonance: A Plague Tale Legacy

Roadside Research

Sledding Game

Sleight of Hand

Snap & Grab

Subnautica 2

Super Meat Boy 3D

TCG Card Shop Simulator

There Are Not Ghosts At The Grand

Tropico 7

Vampire Crawlers

Vapor World

Wildekin

Witchbrook

Ein unsicherer Start ins neue Jahr

Was bedeutet das für die Zukunft des Xbox Game Pass? Microsofts schwache Vorstellung auf den Game Awards 2025 und die zunehmende Abhängigkeit von Drittanbietern sorgen für Unsicherheit. Zwar bleibt der Game Pass mit über 37 Millionen Nutzern relevant, doch das Vertrauen der Community scheint angeschlagen.

Die nächsten Monate werden zeigen, ob Microsoft die richtigen Schlüsse zieht und 2026 wieder für mehr Begeisterung sorgen kann. Die Liste geplanter Titel ist lang – nun kommt es auf die Umsetzung an.

Wie siehst du die aktuelle Lage beim Xbox Game Pass? Hat dich Microsofts Präsentation auf den Game Awards enttäuscht? Lass es uns in den Kommentaren wissen!